Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Rejeição a Lula cai para 51% e a Tarcísio sobe para 39%

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar.

Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que a rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu de 57%, em maio deste ano, para 51% em agosto. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu de 33% e chegou a 39% de rejeição.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve oscilação de dois pontos para cima, saiu de 55% e passou a ser o nome com maior índice de rejeição entre os principais pré-candidatos, com 57%.

Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar. Já 65% afirma que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura agora e apoiar outro candidato. Entre as alternativas, Michelle Bolsonaro aparece com o maior percentual, de 16%.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto — antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Veja os números:

Ao serem questionados sobre os candidatos que conhecem e votariam, que não conhecem, e que conhecem e nem votariam, os entrevistados responderam:

Lula (PT)

– Conhece e votaria: 47% (eram 40% em maio);
– Conhece e não votaria: 51% (eram 57%);
– Não conhece: 3% (eram 2%)

Jair Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 37% (eram 36%);
– Conhece e não votaria: 55% (57%);
– Não conhece: 6% (eram 6%).

Michelle Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 31% (eram 31%);
– Conhece e não votaria: 51% (eram 51%);
– Não conhece: 18% (eram 18%).

Ciro Gomes (PDT)
– Conhece e votaria: 28% (não estava no levantamento anterior);
– Conhece e não votaria: 50%;
– Não conhece: 22%.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

– Conhece e votaria: 27% (eram 28%);
– Conhece e não votaria: 39% (eram 33%);
– Não conhece: 34% (eram 39%).

Eduardo Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 24% (eram 28%);
– Conhece e não votaria: 56% (eram 57%);
– Não conhece: 19% (eram 21%).

Flávio Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 22% (não estava no levantamento anterior);
– Conhece e não votaria: 55%;
– Não conhece: 23%.

Ratinho Júnior (PSD)

– Conhece e votaria: 21% (eram 23%);
– Conhece e não votaria: 33% (eram 29%);
– Não conhece: 46% (eram 48%).

Romeu Zema (Novo)

– Conhece e votaria: 13% (eram 18%);
– Conhece e não votaria: 33% (eram 22%);
– Não conhece: 54% (eram 60%)

Ronaldo Caiado (União Brasil)
– Conhece e votaria: 13% (eram 13%);
– Conhece e não votaria: 33% (eram 25%);
– Não conhece: 54% (eram 62%).

Eduardo Leite (PSD)

– Conhece e votaria: 11% (eram 16%);
– Conhece e não votaria: 36% (eram 31%);
– Não conhece: 53% (eram 53%).

A pesquisa Quaest mostra que Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno da disputa presidencial de 2026. O presidente aparece à frente de nomes como Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 12.150 pessoas entre 13 e 17 de agosto, antes do indiciamento de Bolsonaro e do filho Eduardo. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma
https://www.osul.com.br/rejeicao-a-lula-cai-para-51-e-a-tarcisio-sobe-para-39/ Rejeição a Lula cai para 51% e a Tarcísio sobe para 39% 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Política CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma
Política Presidente do Senado, em tom de desabafo, diz que ele e o presidente da Câmara estão “esmagados” e ameaçados a escolher lado a todo instante
Mundo Brasil e Estados Unidos vão discutir Pix, 25 de março e práticas comerciais a partir de setembro
Política Aprovado em comissão do Senado, voto impresso já foi invalidado pelo Supremo em duas ocasiões
Esporte Clube norte-americano anuncia a maior transferência da história do futebol feminino
Política Reforma administrativa: proposta do relator pode atingir atuais servidores e acabar com férias de 60 dias para o Poder Judiciário
Esporte Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de Vôlei Feminino
Esporte Jogo da Copa Sul-Americana é cancelado após briga generalizada nas arquibancadas
Grêmio Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Ceará no Campeonato Brasileiro
Economia Imposto de Renda 2025: consulta ao quarto lote de restituição começa nesta sexta-feira
Pode te interessar

Política CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma

Política Presidente do Senado, em tom de desabafo, diz que ele e o presidente da Câmara estão “esmagados” e ameaçados a escolher lado a todo instante

Mundo Brasil e Estados Unidos vão discutir Pix, 25 de março e práticas comerciais a partir de setembro

Política Aprovado em comissão do Senado, voto impresso já foi invalidado pelo Supremo em duas ocasiões