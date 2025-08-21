Política Rejeição a Lula cai para 51% e a Tarcísio sobe para 39%

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar. Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que a rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu de 57%, em maio deste ano, para 51% em agosto. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu de 33% e chegou a 39% de rejeição.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve oscilação de dois pontos para cima, saiu de 55% e passou a ser o nome com maior índice de rejeição entre os principais pré-candidatos, com 57%.

Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar. Já 65% afirma que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura agora e apoiar outro candidato. Entre as alternativas, Michelle Bolsonaro aparece com o maior percentual, de 16%.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto — antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Veja os números:

Ao serem questionados sobre os candidatos que conhecem e votariam, que não conhecem, e que conhecem e nem votariam, os entrevistados responderam:

Lula (PT)

– Conhece e votaria: 47% (eram 40% em maio);

– Conhece e não votaria: 51% (eram 57%);

– Não conhece: 3% (eram 2%)

Jair Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 37% (eram 36%);

– Conhece e não votaria: 55% (57%);

– Não conhece: 6% (eram 6%).

Michelle Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 31% (eram 31%);

– Conhece e não votaria: 51% (eram 51%);

– Não conhece: 18% (eram 18%).

Ciro Gomes (PDT)

– Conhece e votaria: 28% (não estava no levantamento anterior);

– Conhece e não votaria: 50%;

– Não conhece: 22%.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

– Conhece e votaria: 27% (eram 28%);

– Conhece e não votaria: 39% (eram 33%);

– Não conhece: 34% (eram 39%).

Eduardo Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 24% (eram 28%);

– Conhece e não votaria: 56% (eram 57%);

– Não conhece: 19% (eram 21%).

Flávio Bolsonaro (PL)

– Conhece e votaria: 22% (não estava no levantamento anterior);

– Conhece e não votaria: 55%;

– Não conhece: 23%.

Ratinho Júnior (PSD)

– Conhece e votaria: 21% (eram 23%);

– Conhece e não votaria: 33% (eram 29%);

– Não conhece: 46% (eram 48%).

Romeu Zema (Novo)

– Conhece e votaria: 13% (eram 18%);

– Conhece e não votaria: 33% (eram 22%);

– Não conhece: 54% (eram 60%)

Ronaldo Caiado (União Brasil)

– Conhece e votaria: 13% (eram 13%);

– Conhece e não votaria: 33% (eram 25%);

– Não conhece: 54% (eram 62%).

Eduardo Leite (PSD)

– Conhece e votaria: 11% (eram 16%);

– Conhece e não votaria: 36% (eram 31%);

– Não conhece: 53% (eram 53%).

A pesquisa Quaest mostra que Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno da disputa presidencial de 2026. O presidente aparece à frente de nomes como Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 12.150 pessoas entre 13 e 17 de agosto, antes do indiciamento de Bolsonaro e do filho Eduardo. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

