Notas Brasil Relator da reforma do Código Eleitoral vai propor o fim da reeleição

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O relator no Senado da proposta que altera o Código Eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), vai apresentar três PECs para acabar com a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República. De acordo com Castro, todas as propostas estabelecerão um mandato de 5 anos. As diferenças entre os textos são sobre a possibilidade ou não da coincidência das eleições no País.

