Notas Brasil Relatório do Código Eleitoral deve ser apresentado até próxima semana

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O relator da proposta que altera o Código Eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI) disse que deverá entregar o relatório da reforma do Código Eleitoral para discussão e votação na CCJ do Senado no máximo até a próxima semana. Ele vai apresentar três PECs para acabar com a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República.

2024-02-29