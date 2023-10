Além de focar no entorno de Bolsonaro, o documento confirma o apelo de parlamentares da base aliada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pede o indiciamento de militares das Forças Armadas, como os ex-comandantes da Marinha Almir Garnier Santos e do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Também estão na lista integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela segurança da Esplanada dos Ministérios.

No caso específico de Bolsonaro, a relatora pede o indiciamento pelos seguintes crimes: associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor governo legitimamente constituído e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos.

Os pedidos feitos por Eliziane no parecer não significam indiciamentos automáticos. A lista é, na prática, uma sugestão. Cabe aos órgãos responsáveis, como o Ministério Público, avaliar a apresentação de denúncias.

Confira os nomes que constam no relatório:

Ex-presidente Jair Bolsonaro

General Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e então secretário de Segurança Pública do DF nos atos

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro

General Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro

General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro

Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha

General Freire Gomes, ex-comandante do Exército

Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e principal assessor de Bolsonaro

Filipe Martins, assessor especial para Assuntos Internacionais de Bolsonaro

Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)

Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

General Ridauto Lúcio Fernandes

Sargento Luis Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Major Ailton Gonçalves Moraes Barros

Coronel Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde

Coronel Jean Lawand Júnior

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

General Carlos José Penteado, ex-secretário-executivo do GSI

General Carlos Feitosa Rodrigues, ex-chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI

Coronel Wanderli Baptista da Silva Junior, ex-diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI

Coronel André Luiz Furtado Garcia, ex-coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI

Tenente-coronel Alex Marcos Barbosa Santos, ex-coordenador-adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI

Capitão José Eduardo Natale, ex-integrante da Coordenadoria de Segurança de Instalações do GSI

Sargento Laércio da Costa Júnior, ex-encarregado de segurança de instalações do GSI

Coronel Alexandre Santos de Amorim, ex-coordenador-geral de Análise de Risco do GSI

Tenente-coronel Jader Silva Santos, ex-subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco do GSI

Coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da PM do DF

Coronel Klepter Rosa Gonçalves, subcomandante da PM do DF

Coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações da PM do DF

Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, comandante em exercício do Departamento de Operações da PM do DF

Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, comandante do 1º CPR da PM do DF

Major Flávio Silvestre de Alencar, comandante em exercício do 6º Batalhão da PM do DF

Major Rafael Pereira Martins, chefe de um dos destacamentos do BP Choque da PM do DF

Alexandre Carlos de Souza, policial rodoviário federal

Marcelo de Ávila, policial rodoviário federal

Maurício Junot, empresário

Adauto Lúcio de Mesquita, financiador

Joveci Xavier de Andrade, financiador

Meyer Nigri, empresário

Ricardo Pereira Cunha, financiador

Mauriro Soares de Jesus, financiador

Enric Juvenal da Costa Laureano, financiador

Antônio Galvan, financiador

Jeferson da Rocha, financiador

Vitor Geraldo Gaiardo , financiador

Humberto Falcão, financiador

Luciano Jayme Guimarães, financiador

José Alipio Fernandes da Silveira, financiador

Valdir Edemar Fries, financiador

Júlio Augusto Gomes Nunes, financiador

Joel Ragagnin, influenciador

Lucas Costar Beber, financiador

Alan Juliani, financiador

Amauri Feres Saad, advogado

Tercio Arnaud

Fernando Nascimento Pessoa

Jose Matheus Sales Gomes

George Washington de Oliveira Sousa

Alan Diego dos Santos

Wellington Macedo de Souza