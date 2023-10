Polícia Presos 12 integrantes de facção criminosa que atua em todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

A operação foi realizada na Capital, em municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte e em casas prisionais Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação foi realizada na Capital, em municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte e em casas prisionais. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com o apoio da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Frater para prender integrantes de uma facção criminosa oriunda do bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo as investigações, o grupo atua no tráfico de drogas e já cometeu diversos homicídios em todo o Rio Grande do Sul. A operação foi realizada na Capital, em municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte e em casas prisionais.

Doze criminosos foram presos. Durante o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão, os policiais recolheram diversos documentos, telefones celulares e drogas.

