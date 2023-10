Economia Professores do ensino pré-escolar são os profissionais com curso superior pior remunerados no Brasil

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

O rendimento médio dos professores de pré-escola, segundo a pesquisa, é de R$ 2.285 mensais Foto: JFRS/Divulgação

Professores do ensino pré-escolar são os profissionais com curso superior pior remunerados no Brasil, aponta um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Fundação Getulio Vargas).

O estudo foi feito pela economista e pesquisadora Janaína Feijó a partir de dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), coletados no segundo trimestre deste ano em todo o Brasil.

O levantamento da FGV analisou as informações de pessoas que trabalham em empresas privadas, em ocupações que exigem ensino superior. A partir disso, listou as profissões citadas com maiores e menores salários no Brasil.

O rendimento médio dos professores de pré-escola, segundo a pesquisa, é de R$ 2.285 mensais. Na sequência, aparecem outros profissionais de ensino, com salários de R$ 2.554, além de professores de artes, de música e do ensino fundamental.

Outras profissões que estão na lista de piores salários são: físicos e astrônomos, assistentes sociais, bibliotecários e fonoaudiólogos.

Já o ranking das ocupações mais bem pagas inclui médicos especialistas, com salários de mais de R$ 18 mil, matemáticos, geólogos, engenheiros mecânicos e desenvolvedores de software.

A pesquisadora da FGV também analisou os salários dessas profissões em relação a 2012. O estudo mostrou que o rendimento médio dos professores apresentou um crescimento real ao longo da última década, mas que a profissão continua sendo mal remunerada.

O salário dos médicos especialistas, por sua vez, apesar de ser o maior da lista, caiu 13% nos últimos anos.

Já os desenvolvedores de páginas de internet e multimídia tiveram a maior valorização salarial nesse período, apresentando um rendimento médio 91% maior do que há dez anos.

Profissões com menores salários

Profissões mais bem pagas

