Rio Grande do Sul Relatório da Receita Estadual aponta retração econômica nos principais setores produtivos gaúchos

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Indústria do RS registrou queda de 9,2% nas vendas em setembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgado nesta semana, o mais recente informativo econômico da Receita Estadual aponta retração dos principais setores produtivos do Rio Grande do Sul em setembro, na comparação com o mês anterior. Os técnicos responsáveis pelo estudo avaliam que o desempenho sugere esgotamento do impulso econômico criado com os gastos públicos e o aumento do consumo no âmbito da reconstrução gaúcha desde as enchentes de maio.

A indústria registrou queda de 9,2% nas vendas em relação ao mês anterior, um recuo significativo mas que ainda representa movimento de recuperação frente ao ponto mais baixo, associado ao auge da catástrofe ambiental, seis meses atrás.

No setor atacadista, o encolhimento das vendas no nono mês do ano foi de 10,6%. Já o setor varejista sofreu redução de 12,5% – mesmo assim, o varejo se manteve como o segmento de melhor performance, com um crescimento de 7,6% no acumulado dos 12 meses anteriores. “Apesar do crescimento desacelerado, o varejo tem conseguido manter certa estabilidade em meio aos desafios econômicos recentes”, aponta o relatório.

Intitulado “Boletim RS 360”, o informativo econômico está em sua 24ª edição mensal e tem sua produção associada ao programa “Desenvolve RS”. O conteúdo abrange análises também sobre a economia nacional e global ao longo do terceiro trimestre, e pode ser acessado no site receitadoc.sefaz.rs.gov.br.

No que se refere à situação brasileira, é abordada a atual desaceleração do crescimento econômico. “Isso é resultado da inflação pressionada pelos setores de alimentos e energia, fortemente impactados pelos fenômenos climáticos ocorridos desde 2023”, diz um trecho do texto.

O desempenho de parte desses segmentos será discutido na atual rodada dos evento “Diálogos Setoriais”, com início previsto para a próxima terça-feira (19) e com transmissão pelo canal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) no site de vídeos Youtube.com. Os encontros reúnem representantes da Receita Estadual e entidades empresariais para analisar a performance setorial e projetar a atividade econômica dos próximos meses.

Aspectos tributários

O “RS 360” também se debruça sobre temas relevantes do universo tributário. Nesta edição há uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa.

Além de detalhar a atuação da entidade, ele fala sobre a Reforma Tributária Nacional, a retomada econômica no Estado e as medidas tributárias adotadas pela Receita Estadual para ajudar os contribuintes atingidos pelas enchentes de maio.

Também destaca as importantes iniciativas da subsecretaria, como o Conselho de Boas Práticas Tributárias (CBPT), um fórum permanente de diálogo entre Administração Tributária e representantes de contribuintes e da sociedade.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/relatorio-da-receita-estadual-aponta-retracao-economica-nos-principais-setores-produtivos-gauchos/

Relatório da Receita Estadual aponta retração econômica nos principais setores produtivos gaúchos

2024-11-14