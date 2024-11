Rio Grande do Sul Sob impacto da estiagem, o PIB gaúcho caiu 2,6% em 2022

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Redução foi influenciada pelo desempenho negativo da agropecuária (-42,9%). (Foto: Arquivo/EBC)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul caiu 2,6% em 2022, com um total de R$ 593,6 bilhões. A redução foi influenciada pelo desempenho negativo da Agropecuária (-42,9%), afetada pela estiagem, enquanto nos demais setores houve crescimento: Indústria (+1,7%) e Serviços (+4,3%). O cenário foi detalhado nessa quinta-feira (13) pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Com o resultado, a participação gaúcha na economia nacional Brasil ficou em 5,9% no ano em questão, contra 6,5% em 2021, posicionando-a em quinto lugar no ranking. Nas primeiras quatro posições aparecem São Paulo (31,1%), Rio de Janeiro (11,4%), Minas Gerais (9,0%) e Paraná (6,1%).

Conforme os técnicos do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da SPGG, o relatório de 2022 só teve sua divulgação agora porque antes não havia disponibilidade de dados provenientes das pesquisas estruturais do IBGE, elaboradas anualmente em parceria com os órgãos estaduais de estatística e secretarias estaduais de governo.

PIB per capita

Já o PIB per capita do Rio Grande do Sul foi de R$ 54.559, quase 10% acima da média do País (R$ 49.638). O resultado coloca o Estado na 7ª posição entre os maiores valores dentre as unidades federativas, atrás do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

