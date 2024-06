Grêmio Relembre a trajetória do Grêmio até a conquista do Tri da América, na Libertadores de 2017

Em 14 jogos, o Tricolor gaúcho obteve 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em 14 jogos, o Tricolor gaúcho obteve 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O dia 29 de novembro de 2017 ficará para sempre marcado na memória e no coração de todos os gremistas. A final da 58ª edição da Copa Libertadores da América teve embate acirrado entre Grêmio e Lanús-ARG, e sagrou o Tricolor gaúcho tricampeão da América em vitória por 2 a 1 sobre o time argentino.

Com mais fases e maior duração, a competição foi de fortes emoções mês a mês para a torcida tricolor. O sorteio dos grupos colocou o Grêmio ao lado de times desconhecidos no cenário sul-americano: Zamora, Deportes Iquique e o Guaraní do Paraguai. Oito meses de competição e fortes emoções.

Em 14 jogos, o Tricolor gaúcho obteve 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Zamora (VEN) 0 x 2 Grêmio – 9 de março

A estreia gremista na Libertadores foi contra o Zamora, no estádio Agustín Tovar, em Barinas, na Venezuela. Contra o time que futuramente não pontuaria no grupo 8, o Grêmio venceu com facilidade, com gols de Léo Moura e Luan.

Escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Jailson, Ramiro, Bolaños (Fernandinho) e Pedro Rocha (Everton); Luan (Barrios). Grêmio 3 x 2 Deportes Iquique (CHI) – 11 de abril O segundo jogo do Tricolor começou bem, mas foi sofrido na fase final. Com dois gols de Luan e um de Bolaños, o Grêmio abriu 3 a 0 sobre o Deportes Iquique, do Chile, na Arena, mas levou dois gols em seguida. Mesmo assim, a vitória gremista foi confirmada em casa. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon (Fernandinho), Ramiro, Léo Moura (Michel), Bolaños (Barrios) e Pedro Rocha; Luan. Guaraní (PAR) 1 x 1 Grêmio – 20 de abril No jogo contra o time paraguaio, o técnico Renato Portaluppi optou por poupar os titulares para a semifinal do Gauchão, contra o Novo Hamburgo, e enfrentou o Guaraní com um time misto. Mesmo assim, o Grêmio segurou um empate por 1 a 1. O gol tricolor foi anotado por Pedro Rocha, que entrou no segundo tempo. O jogo teve Michel expulso e serviu para revelar Arthur. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Rafael Thyere, Bressan e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Jailson, Lincoln (Pedro Rocha) e Fernandinho (Kaio); Barrios (Everton). Grêmio 4 x 1 Guaraní (PAR) – 27 de abril Com o time titular de volta, o Grêmio goleou o Guaraní por 4 a 1, na Arena, com direito a três gols de Lucas Barrios, consagrando o famoso hat-trick. Pedro Geromel completou o placar da vitória gremista, mantendo tranquilidade ao Tricolor na fase de grupos. Escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Jailson, Bolaños (Arthur), Luan (Lincoln) e Pedro Rocha; Barrios (Everton). Deportes Iquique (CHI) 2 x 1 Grêmio – 3 de maio A única derrota do Grêmio como visitante adiou a permanência da classificação na fase de grupos, mas ela viria no dia seguinte com os resultados paralelos. O Tricolor abriu o placar com Barrios, mas levou a virada do Deportes Iquique e perdeu por 2 a 1. Escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel (Everton), Jailson (Fernandinho), Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Arthur); Barrios. Grêmio 4 x 0 Zamora (VEN) – 25 de maio Contra o Zamora, na Arena, o Grêmio garantiu a liderança do grupo com uma goleada sobre o time venezuelano. Os gols foram de Luan (duas vezes), Barrios e Pedro Rocha. Escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura (Leonardo Gomes), Geromel, Kannamenn e Bruno Cortez; Michel, Arthur (Fernandinho), Gata Fernández (Everton), Luan e Pedro Rocha; Barrios. Godoy Cruz (ARG) 0 x 1 Grêmio – 4 de julho Na Argentina, o time de Renato Portaluppi venceu Godoy Cruz por 1 a 0, com gol de Ramiro, no primeiro jogo de mata-mata nesta fase da Libertadores. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur (Jailson), Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Everton); Barrios (Fernandinho). Grêmio 2 x 1 Godoy Cruz (ARG) – 9 de agosto No jogo de volta contra os Argentinos, o Grêmio chegou a ficar assustado, mas Lucas Rocha marcou duas vezes e garantiu a vitória gremista por 2 a 1, na Arena, classificando o Tricolor às quartas de final. Escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon (Arthur), Ramiro (Fernandinho), Luan e Pedro Rocha (Marcelo Oliveira); Barrios. Botafogo 0 x 0 Grêmio – 13 de setembro O primeiro jogo com o Botafogo nas quartas de final da Libertadores teve um empate sem gols diante. O duelo foi o primeiro após a venda de Pedro Rocha para o Spartak Moscou. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Léo Moura (Rafael Thyere) e Fernandinho; Barrios (Everton). Grêmio 1 x 0 Botafogo – 20 de setembro No jogo de volta contra os cariocas, Lucas Barrios garantiu a classificação do Grêmio às semifinais da Libertadores. Luan entrou somente nos minutos finais por estar machucado. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro (Luan), Léo Moura (Everton) e Fernandinho; Barrios (Jailson). Barcelona (EQU) 0 x 3 Grêmio – 25 de outubro Em sua volta como titular, Luan mostrou ao que veio: marcou duas vezes e foi fundamental na goleada por 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU, o que encaminhou o Grêmio para a final da competição. Edilson completou o placar em Guayaquil. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson (Léo Moura), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson (Michel), Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Barrios (Cícero). Grêmio 0 x 1 Barcelona (EQU) – 1 de novembro Jonatan Álvez marcou o gol a favor do Barcelona-EQU e criou uma ansiedade na Arena, que veria neste dia a única derrota gremista em casa na Libertadores 2017. Mesmo assim, o Grêmio confirmou a classificação ao segurar a diferença. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro (Michel), Luan e Fernandinho (Everton); Cícero (Jael). Grêmio 1 x 0 Lanús (ARG) – 22 de novembro O primeiro jogo da final foi equilibrado e tático. Pior no primeiro tempo, o Grêmio se reergueu na etapa final e abriu vantagem com gol de Cícero. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson (Cícero), Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho (Everton); Barrios (Jael). Lanús (ARG) 1 x 2 Grêmio – 29 de novembro Com direito a muita fumaça azul e festa da torcida gremista na Arena, a final da Libertadores 2017 garantiu o tricampeonato do Grêmio, com gols de Fernandinho e Luan. Escalação: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Bressan (Thyere) e Bruno Cortez; Jailson e Arthur (Michel); Ramiro, Luan e Fernandinho; Barrios (Cícero).

