Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Partida foi válida pela 12ª rodada da competição

Após 43 dias, o time feminino do Inter jogou no Rio Grande do Sul. No domingo (09), as Gurias Coloradas venceram o Atlético-MG por 4 a 0, com gols de Letícia Monteiro (duas vezes), Tamara Bolt e Belén Aquino, em duelo disputado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino.

Nos primeiros 10 minutos de partida, o Inter explorou o campo de ataque adversário, com bolas cruzadas pelas laterais do campo, buscando Belén Aquino e Priscila. Na formação proposta pelo técnico Jorge Barcellos, Aquino conseguiu flutuar entre os dois lados do campo, promovendo situações de vantagens numéricas pelos corredores ao lado de Tamara e Carla.

Com a inspiração da dupla Belén Aquino e Letícia Monteiro, foi questão de tempo para as Coloradas abrirem o placar. Aos 14 minutos, a camisa 10 acertou um chute indefensável. Aos 29, ela saiu de frente com o gol e teve frieza para definir, colocando a bola de um lado e a goleira de outro.

No entanto, Letícia Monteiro sentiu um desconforto após uma entrada forte e precisou ser substituída. Mantendo a blitz colorada, aos 38 minutos, Belén Aquino cobrou uma falta na medida e Tamara ampliou o placar. No final do primeiro tempo, Priscila deu um presente para Belén Aquino, e a uruguaia selou o placar da etapa inicial.

Mantendo o ritmo do primeiro tempo, as coloradas começaram a etapa final colocando pressão no campo da mineiras, contando com a vantagem estratégica, montada por Jorge Barcellos, com Priscila tendo algumas oportunidades em situações isoladas contra a arqueira adversária.

Passados os 10 minutos iniciais, as mineiras começaram a tentar frequentar o campo das coloradas, com algumas bolas forçadas buscando as atacantes Taba e Anny Marabá, mas sem sucesso.

Ao longo do do segundo tempo, o ritmo do jogo começou a dar uma baixada e Jorge Barcellos promoveu a entrada de Marzia e Analuyza, buscando manter o ritmo e continuar criando chances, mesmo com o desgaste da partida. A camisa 16 entrou elaborando chances de gol, mas não conseguiu balançar a rede.

Agora, o Inter enfrenta o Avaí Kindermann, na quinta-feira (13), às 15h.

