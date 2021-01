Variedades Relembre alguns filmes sobre os dias mais tensos da História americana

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Produções retratam eventos marcantes como o assassinato dos presidentes Abraham Lincoln e John F. Kennedy. (Foto: Reprodução)

Em apenas seis dias de calendário corrido, 2021 já proporcionou um dos momentos mais tensos da História americana recente, com apoiadores do presidente Donald Trump invadindo o Capitólio e forçando a interrupção da sessão do Congresso que certificaria a vitória de Joe Biden na eleição presidencial — e que veio a ser finalizada na madrugada de quinta-feira (7).

No entanto, o panorama histórico dos Estados Unidos é marcado por outras passagens de dimensão igualmente ou até mais impactantes, como o atentado às Torres Gêmeas, em 2001, ou o assassinato do então presidente John F. Kennedy, em 1963. E, como de costume, o cinema se comporta como uma testemunha destes eventos, levando à tela filmes que se inspiram nesta linha do tempo recheada de fatos marcantes. Muitos deles, aliás, grandes sucessos de bilheteria e ganhadores de Oscar. Abaixo, selecionamos uma lista com algumas produções que retratam alguns do momentos mais tensos da História americana. Lincoln (2012) Dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Daniel Day-Lewis como o presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln, o filme tem roteiro assinado por Tony Kushner que se baseou, em parte, na biografia de Doris Kearns Goodwin, “Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln”. O longa abrange os quatro últimos meses de vida de Lincoln, focando os esforços do presidente em janeiro de 1866 para ter a Décima Terceira Emenda à Constituição dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi assassinado pelo conhecido ator teatral John Wilkes Booth, enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington. O filme teve 12 indicações ao Oscar, levando os de melhor ator (Day-Lewis) e design de produção. JFK — A pergunta que não quer calar (1991) O promotor de Nova Orleans Jim Garrison (Kevin Costner) não está convencido do parecer final da Comissão Warren, que determinou que o presidente John F. Kennedy foi assassinado por uma única pessoa. Para provar que a comissão estava errada, o advogado resolve investigar a existência de uma conspiração responsável pela morte do político. Dirigido por Oliver Stone, teve oito indicações ao Oscar, levando a melhor em fotografia e edição. O Patriota (2000) Benjamin Martin (Mel Gibson) é um veterano de guerra que renunciou às armas e decidiu viver em paz com sua família. Mas, quando os ingleses trazerem a Guerra da Independência até o seu quintal, Benjamin não vê outra saída a não ser pegar nas armas novamente, desta vez acompanhado de seu filho idealista, liderando uma rebelião contra o implacável e equipado exército britânico. No processo, ele descobre que só pode proteger sua família lutando pela liberdade da jovem nação. O longa dirigido por Roland Emmerich arrecadou mais de US$ 215 milhões ao redor do mundo e teve três indicações ao Oscar: som, trilha sonora e fotografia. Todos os homens do presidente (1976) Baseado numa história real, o filme de Alan J. Pakula conta a jornada de uma dupla de jornalistas que, nos anos 70, investiga o escândalo de Watergate para o jornal Washington Post. Bob Woodward (Robert Redford) e Carl Bernstein (Dustin Hoffman) descobrem uma rede de espionagem e lavagem de dinheiro, o que acaba por levar à renúncia do então presidente Richard Nixon. Teve oito indicações ao Oscar, levando a melhor em ator coadjuvante (Jason Robards), direção de arte, som e roteiro adaptado. O dia do atentado (2016) Após os atentados terroristas à Maratona de Boston em 2013, um grupo formado pelo sargento da polícia Tommy Saunders (Mark Wahlberg), o agente especial Richard Deslauries (Kevin Bacon), o comissário da polícia Ed Davis (John Goodman), o sargento Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) e a enfermeira Carol Saunders (Michelle Monaghan) se une aos bravos sobreviventes para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque terrorista antes que eles possam fazer novas vítimas. … E o vento levou (1939) Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) é uma jovem mimada que consegue tudo o que quer. No entanto, algo falta em sua vida: o amor de Ashley Wilkes (Leslie Howard), um nobre sulista que deve se casar com a sua prima Melanie (Olivia de Havilland). Tudo muda quando a Guerra Civil americana explode e Scarlett precisa lutar para sobreviver e manter a fazenda da família. O clássico teve 13 indicações ao Oscar, levando os de melhor filme, direção (Victor Fleming), roteiro adaptado, atriz (Vivien Liegh), atriz coadjuvante (Hattie McDaniel), fotografia, montagem e direção de arte. As torres gêmeas (2016) O filme de Oliver Stone é inspirado na história verídica dos polícias John McLoughlin (Nicolas Cage) e Will Jimeno (Michael Peña), que, em 11 de setembro de 2001, socorreram vítimas do atentado às torres gêmeas do World Trade Center. Eles estavam entre os primeiros a chegar ao local e, juntamente com um pequeno grupo de outras pessoas, entraram na torre atingida de forma a retirar as pessoas de lá.

