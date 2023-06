Mundo Relembre as 24 horas da rebelião que desafiou o poder de Vladimir Putin

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Combatentes do Grupo Wagner após fim do motim contra as forças russas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo da Rússia viveu um de seus dias mais tensos desde o início da guerra na Ucrânia. E Vladimir Putin, a maior ameaça à sua liderança desde que chegou ao poder pela primeira vez, há mais de 20 anos. Em cerca de 24 horas, o Grupo Wagner – uma organização russa de mercenários que luta na guerra da Ucrânia ao lado das tropas de Moscou – disse ter sido bombardeado por mísseis russos, organizou uma rebelião, tomou o controle de uma cidade e esteve a ponto provocar um conflito em Moscou.

As tensões entre o Grupo Wagner e o Kremlin não são novas – desde o ano passado, Prigozhin já vem criticando Moscou e mostrando sua insatisfação com aspectos como a falta do envio de armas e equipamentos para suas tropas, que lutam em várias frentes de batalha da Ucrânia ao lado da Rússia.

Mas os desdobramentos das últimas horas fizeram a tensão escalar e chegar muito perto de um conflito direto entre as duas tropas em plena capital russa.

Veja a seguir uma cronologia com os principais episódios da rebelião (o fuso horário usado como referência é o do Brasil).

– Manhã de sexta-feira (23): Depois de meses de cobranças e críticas ao Ministério da Defesa russo, Prigozhin decide subir o tom e chama a versão do Kremlin para a guerra na Ucrânia de “mentiras inventadas”. Acusa o ministro da pasta, Serguei Shoigu, de ter ludibriado Putin para a guerra.

“O Ministério da Defesa está tentando enganar a sociedade e o presidente e nos contar uma história sobre como houve uma agressão louca da Ucrânia e que eles planejavam nos atacar com toda a Otan (…) A guerra era necessária … para que Shoigu pudesse obter uma segunda medalha (…) A guerra não era necessária para desmilitarizar ou desnazificar a Ucrânia (o principal argumento de Putin à época da invasão.”

– Tarde de sexta-feira (23): Cerca de cinco horas depois da dura declaração, o líder do Grupo Wagner volta a emitir um comunicado no qual acusa o Ministério de Defesa da Rússia de haver bombardeado com mísseis bases de sua organização na Ucrânia, matando vários combatentes. Ele promete retaliação. Moscou nega o ataque.

– Noite de sexta-feira (23): Priogozhin anuncia uma ofensiva de seus soldados na Rússia. Parte das tropas do Grupo Wagner deixa suas bases na Ucrânia, cruza a fronteira com a Rússia e chega à cidade de Rostov-on-Dom, no sul do país. Ele afirma que seus homens vão “destruir qualquer um que ficar no caminho”.

Em Rostov, os mercenários ocupam a sede das Forças Armadas e afirmam ter tomado a cidade. Eles dizem também haver derrubado um helicóptero russo.

O Kremlin não confirma, mas a segurança em Moscou é reforçada. O FSB, o serviço de segurança russo, anuncia ter aberto um processo criminal contra Prigozhin por motim.

– Madrugada de sábado (24): Moscou eleva o alerta de segurança, colocando tanques nas ruas e milhares de militares. Os acessos à Praça Vermelha são fechados. Prigozhin pede um encontro com o ministro da Defesa e com o chefe das Forças Armadas da Rússia e diz que, caso contrário, suas tropas entrarão na capital russa.

– Manhã de sábado (24): Putin chama rebelião de mercenários de ‘facada nas costas’ e promete punir traidores

Putin chama rebelião de mercenários de ‘facada nas costas’ e promete punir traidores. Vladimir Putin, que ainda não havia se manifestado desde o início da crise, faz pronunciamento à nação pela TV. Ele chama a rebelião de seu ex-amigo de “facada nas costas” e promete punir quem trair as Forças Armadas do país.

Prigozhin retruca, diz que não pretende fazer um golpe, mas lutar por Justiça. Ele diz que suas tropas chegaram a uma distância de 200 quilômetros de Moscou, já fortemente blindada.

– Tarde de sábado (24): Diante das tensões, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, um forte aliado de Putin, afirma ter intermediado uma negociação entre os dois lados, e que as partes chegaram a um acordo. Pouco depois, Prigozhin, em uma mensagem de áudio, afirma que vai recuar e que ordenou a retirada de suas tropas perto de Moscou. Ele não confirma a negociação anunciada por Lukashenko mas diz querer evitar um “banho de sangue” na capital russa.

Na sequência, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirma o acordo intermediado por Belarus e diz que a Rússia vai retirar as acusações criminais contra Prigozhin e não perseguirá o agora ex-amigo de Putin nem os membros do Grupo Wagner que participaram da rebelião. Diz ainda que o líder dos mercenários será exilado em Belarus.

– Noite de sábado (24): Prigozhin é visto deixando Rostov em um carro, acompanhado de outros militares. Tanques e tropas do Grupo Wagner deixam por completo a cidade do sul da Rússia, retornando para suas bases na Ucrânia, e ruas de Moscou são desbloqueadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/relembre-as-24-horas-da-rebeliao-que-desafiou-o-poder-de-vladimir-putin/

Relembre as 24 horas da rebelião que desafiou o poder de Vladimir Putin

2023-06-25