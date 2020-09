Geral Remake da novela “Pantanal”: saiba o que é levado em conta na escolha da nova Juma Marruá

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cristiana Oliveira, a primeira Juma Marruá. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O remake da novela “Pantanal” está em fase de conceituação. O autor, Bruno Luperi, e o diretor, Rogério Gomes, querem fazer uma “produção tão marcante quanto a original”, segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Vão gravar in loco, como a trama pede. Será uma história ambientada nos dias atuais. Eles já têm uma lista de candidatas a Juma Marruá, papel de Cristiana Oliveira na versão original. O perfil, a idade, o tipo físico etc estão sendo levados em conta.

Existe uma campanha nas redes sociais pela escalação de atores locais. Os candidatos postam fotos e até resumos de currículos.

Desde que a trama foi anunciada pela Globo, na semana passada, a internet está fervendo. No Google, de acordo com uma pesquisa feita para a coluna, as buscas pela novela cresceram 2650%, superando as consultas pelo verdadeiro Pantanal, que tem sido muito atingido por incêndios.

Ainda de acordo com o Google, muitos internautas querem Lucy Alves, Giullia Buscacio, Vanessa Giácomo, Julia Dalavia e Isis Valverde no papel de Juma. Fernanda Torres também aparece nessa lista em oitavo lugar, na frente de Grazi Massafera e Débora Nascimento.

Exibida em 1990 na extinta TV Manchete, “Pantanal” foi escrita por Benedito Ruy Barbosa (avô de Bruno Luperi) e dirigida por Jayme Monjardim. A história fez muito sucesso, chegando frequentemente a bater os índices de audiência da Globo.

A eterna Juma

A atriz e empresária Cristiana Oliveira, 56 anos, relembra sua eterna Juma Marruá, de Pantanal (1990) – e afirma que aceitaria um papel no remake da novela que a Globo programa para 2021. Leia abaixo trechos da entrevista que ela concedeu à revista Veja.

– 1) O que achou do anúncio de um remake de Pantanal? “Chocante, não é? Incrível o poder que uma novela tem, mesmo depois de trinta anos. As pessoas ainda me param na rua e falam: “Você não é a Juma?”. Eu brinco que sou uma Juma aposentada. Foi um frenesi na época: as pessoas se aglomeravam em aeroportos e fechavam ruas para poder ver a gente”, diz Cristiana.

– 2) Aposta em alguma atriz para interpretar a nova Juma Marruá? “Desde a notícia do remake, garotas de todas as idades me mandam mensagens com currículos anexos, implorando para eu levar o nome delas aos diretores. Sinto dó, porque não tenho nada a ver com a escolha do elenco. Não desmerecendo o talento das atrizes que vi sendo cotadas, achei todas um pouco velhas. Juma é uma jovem ingênua e genuína em sua essência. Se acharem uma garota do próprio Pantanal, que nunca apareceu na televisão, seria fantástico.”

– 3) Se a chamassem para um papel no remake, aceitaria? “Aceito na hora. Acredito que os diretores têm suas escolhas, e não ficaria triste se não me chamassem. Assistiria à novela e me emocionaria do mesmo jeito, e me sentiria lisonjeada. Mas eu gostaria muito de fazer a personagem Filó, que era da Tânia Alves.” As informações são do jornal O Globo e da revista Veja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral