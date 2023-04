Saúde Remédio para câncer conseguiu atrasar a menopausa e ampliar período fértil

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Em geral, a fertilidade feminina começa a cair drasticamente a partir dos 35 anos. Foto: Freepik Em geral, a fertilidade feminina começa a cair drasticamente a partir dos 35 anos. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Uma droga comum contra o câncer pode ser capaz de reverter a idade dos ovários das mulheres, estendendo potencialmente a fertilidade e atrasando a menopausa. Trata-se da rapamicina, também conhecida como sirolimus. Estudos em animais mostraram que o medicamento aumentou a expectativa de vida em mais de 90% e que a rapamicina prolongou a função ovariana e a longevidade reprodutiva.

Agora, pesquisadores da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, querem descobrir se os efeitos do medicamento se reproduzem em humanos. Para isso, eles estão conduzindo um estudo com mulheres que tentaram e não conseguiram engravidar naturalmente ou por meio de procedimentos de fertilidade.

O envelhecimento ovariana é abrupto e precoce, em comparação com o envelhecimento do corpo. A capacidade ovariana da mulher começa a cair significativamente a partir dos 35 anos. Esse envelhecimento se acumula até a menopausa, que começa, em média, aos 50 anos de idade.

A rapamicina é um medicamento oral que suprime o sistema imunológico e é usado atualmente para tratar o câncer e prevenir a rejeição de órgãos após transplantes ou cirurgia de stent cardíaco. Resultados preliminares indicam que composto afeta a liberação e o desenvolvimento de óvulos e pode diminuir a frequência das menstruações. Com isso, os ovários permanecem mais tempo atuando de forma regular no corpo.

Todo mês desde a primeira menstruação, a mulher ovula. Apenas um desses folículos se torna viável, resultando em menstruação ou gravidez, mas cerca de mil óvulos em potencial morrem dentro dela. Os ovários controlam a liberação de óvulos por uma enzima chamada mTOR, que é exatamente o alvo da rapamicina nos mamíferos.

Os pesquisadores acreditam que ao intervir nesse processo, usando a rapamicina, é possível desacelerar com segurança o envelhecimento reprodutivo, mantendo os ovários vibrantes e jovens até a meia-idade. Mas a dosagem é importante porque a inibição da mTOR em excesso pode interromper a ovulação completamente.

Atualmente, a melhor chance de uma gravidez tardia dar certo é por meio do congelamento de óvulos antes dos 35 anos, seguido da fertilização in vitro. Embora a pesquisa ainda esteja em fase inicial, se for bem-sucedida, pode ser um divisor de águas para as mulheres que buscam engravidar cada vez mais tarde. Os resultados também podem ter implicações para ajudar a reduzir as dores da menopausa e prolongar a vida de pessoas de todos os sexos.

