Na escala espacial, a distância é considerada relativamente pequena, mas o evento não representa nenhum perigo à vida humana.

Um asteroide de cerca de 400 metros vai passar próximo à Terra na próxima quarta-feira (26). Chamado de 2006 HV5, o objeto é maior que a Torre Eiffel, ou mais de dez vezes o tamanho do Cristo Redentor, e estará a uma distância de 2,4 milhões de quilômetros do nosso planeta.

Na escala espacial, a distância é considerada relativamente pequena, mas o evento não representa nenhum perigo à vida humana.

O 2006 HV5 está entre os 31 mil corpos celestes que passam a menos de 48 milhões de quilômetros da órbita terrestre, em uma categoria chamada de “objetos próximos à Terra” (NEOs).

Dentro desse grupo existem os objetos potencialmente perigosos, que são aqueles com mais de 140 metros de diâmetro e que se aproximam da Terra a menos de 7,4 milhões de quilômetros.

O asteroide que se aproxima do planeta não apresenta perigo, segundo os cientistas do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), da Nasa. A designação “potencialmente perigoso” indica que, ao longo de muitos séculos e milênios, a órbita do asteroide pode evoluir para uma que tenha chance de impactar a Terra, segundo Paul Chodas, gerente do órgão.

“Não avaliamos essas possibilidades de impacto a longo prazo e muitos séculos”, disse, em entrevista à Newsweek.

O que são asteroides?

Asteroides são fragmentos de planetas que não chegaram a concluir seu processo de formação no início do sistema solar ou foram ejetados de outros corpos maiores após grandes colisões.

Por serem objetos astronômicos menores, sua trajetória pode ser facilmente alterada pelo campo gravitacional de outros objetos maiores, como planetas e estrelas.

Apesar de não representar uma ameaça imediata, a passagem do 2006 HV5 pela Terra é uma oportunidade para os cientistas estudarem o objeto e aprimorarem as técnicas de monitoramento e prevenção de possíveis impactos no futuro.

A Nasa e outras agências espaciais realizam constantemente esse tipo de trabalho para mapear a presença de objetos próximos ao nosso planeta.

Elefantes

Um asteroide descoberto pela Nasa em março deste ano, chamado 2023 FM, se aproximou da Terra em 6 de abril. A rocha espacial viajava a uma velocidade de 54 mil km/h e não apresentava risco ao planeta.

O meteoro, que passou pela Terra, media de 120 a 270 metros, o equivalente a cerca de 90 elefantes.

