Remédios contra obesidade: veja diferença entre o novo Wegovy e Ozempic, que usam a semaglutida

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Wegovy: medicamento tem o mesmo princípio ativo de outros já conhecidos no mercado. (Foto: Reprodução)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o primeiro medicamento injetável de uso semanal indicado exclusivamente para sobrepeso e obesidade, o Wegovy (semaglutida 2,4mg). O medicamento é aplicado com a ajuda de uma “caneta”, que injeta o medicamento ao ser pressionado contra a pele.

De forma geral, é possível dizer que os dois medicamentos (Wegovy e Ozempic) são “iguais” e ainda produzidos pela mesma farmacêutica, mas eles têm indicação em bula diferente. Além disso o Wegovy pode ser aplicado em doses maiores.

O Wegovy tem o mesmo princípio ativo (a semaglutida) de outros já aprovados no Brasil: o Ozempic e o Rybelsus. Todos esses três medicamentos são da empresa Novo Nordisk.

No entanto, as drogas são indicadas para tratamentos diferentes: o Wegovy é um medicamento injetável indicado para tratar exclusivamente a obesidade e sobrepeso; a dose inicial de Wegovy é de 0,25 mg por semana. A dose mais alta disponível do medicamento é de 2,4 mg por semana. O aumento gradual da dose pode ajudar a reduzir o risco de efeitos colaterais; o Ozempic é um medicamento injetável indicado para tratar diabetes tipo 2 (não pode ser usado para diabetes tipo 1) e para prevenir problemas cardiovasculares graves em certos pacientes; o uso do Ozempic contra obesidade é “off label”, ou seja, médicos reconhecem um benefício não previsto na bula e indicam uso porque o medicamento é seguro e traz benefício; o Rybelsus é um medicamento de uso oral indicado para tratar diabetes tipo 2, e também é indicado “off label”.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Wegovy deve: ser usado junto a uma dieta com baixas calorias e ao aumento da atividade física; é indicado para controle crônico do peso em adultos com índice de massa corporal (IMC) inicial de 30 kg/m² ou mais (obesidade) ou 27 kg/m² ou mais (sobrepeso); e a indicação deve ser feita quando houver a presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como pressão alta, diabetes tipo 2 e dislipidemia.

A semaglutida

A semaglutida é um análogo ao hormônio GLP-1, que temos no intestino; Toda vez que uma pessoa se alimenta, o hormônio sinaliza para o cérebro que é hora de reduzir a fome, retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a produção de insulina, que promove a absorção da glicose nas células.

“O nosso hormônio dura 10 minutos, já a semaglutida dura uma semana. Aquela sensação de ‘comi e perdi a minha fome’ é dada pelo GLP-1, e a semaglutida é um medicamento que imita essa ação. O paciente tem a sensação de que está sem fome. E, se ele come, para de comer porque o estômago enche rápido”, explicou o endocrinologista João Eduardo Salles.

Também é conhecido dos médicos o uso de medicamentos baseados na liraglutida contra a obesidade. O funcionamento é o mesmo da semaglutida, mas no caso de remédios baseados na liraglutida, a aplicação é diária. No caso dos baseados na semaglutida, a aplicação é semanal.

Nas farmácias

O Wegovy foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não há data definida para que o medicamento chegue às farmácias brasileiras. O Ozempic e o Rybelsus estão disponíveis no mercado.

