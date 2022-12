Política Renan Filho vira forte candidato para o ministério do Planejamento

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Indicação teria como fator positivo o fato de, na visão de integrantes da transição, não fazer frente a Fernando Haddad na Fazenda Foto: Divulgação

O nome de Renan Filho (MDB), ex-governador e senador eleito pelo estado de Alagoas, ganhou força para assumir o ministério do Planejamento. Renan seria um dos indicados pelo MDB para uma das pastas no governo Lula. Inicialmente, seu nome era ligado ao ministério das Minas e Energia, mas a boa gestão com as contas de Alagoas enquanto esteve à frente do Palácio República dos Palmares virou credencial para o Planejamento.

O MDB, segundo aliados do seu presidente, Baleia Rossi, deseja três ministérios no novo governo. A ideia seria ter Simone Tebet, além de um nome da Câmara dos Deputados e outro do Senado. E é nesta vaga que entraria Renan Filho.

Concorrente

Quem corre por fora, mas com menos força, na disputa pela pasta é o também senador eleito Wellington Dias, do Piauí. Dias foi um dos articuladores iniciais da PEC da Transição, ainda antes de ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Apesar de ter prestígio com o grupo do presidente eleito Lula, Wellington Dias é do PT, o que atrairia mais críticas pela falta de pluralidade na composição dos ministérios.

A indicação de Renan Filho ainda teria outro fator positivo, na visão de integrantes da transição: ele não faria frente a Fernando Haddad na Fazenda. Já Dias tem interlocução com mercado financeiro e é próximo a Lula, podendo fazer frente a Haddad na área econômica.

