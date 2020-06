Magazine Renata Vasconcellos comenta invasão de homem armado à Globo: “Desejo a todos, paz”

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Renata não se abateu e apresentou o "Jornal Nacional" normalmente. Foto: Reprodução/Instagram

Após um homem armado invadir à sede do jornalismo da TV Globo atrás da jornalista Renata Vasconcellos na tarde de quarta-feira (10) ela não se abateu e apresentou o “Jornal Nacional” normalmente. Durante o ato a jornalista Marina Araújo foi feita refém.

“Ele queria vê-la por ser o aniversário dela. Seguindo as instruções da polícia ela foi até o local da sede onde eles estavam. E nossa colega foi libertada. Nós recebemos muitas mensagens de apoio. Agradecemos muito”, disse William Bonner ao relatar o caso.

Renata, que só apareceu no quadro no final da fala do chefe, afirmou: “Vida que segue. Desejo a todos, paz.”

Caso

Um homem invadiu o prédio que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro com uma faca e insistindo em falar com a âncora do JN. A polícia foi chamada pela segurança da emissora e um negociador entrou em ação. Segundo relatos Ali Kamel, o diretor de jornalismo do canal, também participou da negociação.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais mostra que ele só abaixa a faca que usava e liberta a refém após Renata Vasconcellos aparecer no fim de um corredor. Em seguida o homem foi preso por policiais que estavam no local.

Quem é o rapaz

O rapaz que invadiu a sede da Rede Globo na tarde de quarta-feira (10), e exigia ver a apresentadora Renata Vasconcellos tem um perfil no Instagram com o nome de Thomas Rainer. Moreno, de cerca de 30 anos, ele postou fotos na rede social em localidades do Rio de Janeiro e de Vitória, no Espírito Santo. Entre as imagens de paisagens há mensagens de cunho religioso, entre elas um print do padre Marcelo Rossi cantando “Pai Nosso”.

O último post do invasor foi publicado no dia 31 de maio em homenagem a George Floyd, o americano assassinato por um policial dos Estados Unidos. “Yes, we can breathe together”, diz a legenda (“sim, nós podemos respirar juntos”).

Thomas Rainer segue 234 pessoas, sendo que muitas delas são artistas e jornalistas da Globo, como Marcelo Adnet, Juliana Paes, Camila Pitanga, Cesar Tralli, Tatá Werneck, Alice Wegman e Thelma Assis. Boa parte dos artistas que ele segue, aliás, têm inclinação política voltada à esquerda.

O homem que colocou uma faca no pescoço da repórter Marina Araújo chamando por Renata Vasconcellos, que fez aniversário no dia do ocorrido, foi levado para o 12º DP, de Copacabana, no Rio. A assessoria da Policia Civil informou que ele foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado”. Em nota oficial, a TV Globo afirmou tratar-se de um episódio sem cunho político: “obra de alguém com distúrbios mentais”.

