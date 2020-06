Magazine Mãe de Neymar termina o namoro com o modelo Tiago Ramos

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

A mãe de Neymar decidiu pôr um fim no relacionamento assumido publicamente no dia 12 de abril. (Foto: Reprodução/Instagram)

Acabou o namoro de Nadine Gonçalves com Tiago Ramos. A mãe de Neymar decidiu pôr um fim no relacionamento assumido publicamente no dia 12 de abril, após as inúmeras polêmicas envolvendo o nome do modelo, de 22 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Neymar na tarde desta quarta-feira (10). Tiago deve deixar o flat que Nadine alugou para ele em Santos, no litoral paulista.

A dúvida se Nadine ia ou não seguir com o romance ficou ainda maior depois que vazou um áudio de Neymar com os “parças” chamando o padrasto de “viadinho” e demonstrando ser contra o namoro e também desmentindo a versão da mãe e da própria assessoria de imprensa de que Tiago havia sofrido um acidente doméstico no dia da briga entre eles, no apartamento da mãe de Neymar, há duas semanas.

O romance seguia bem, mesmo com todas as polêmicas envolvendo o nome de Tiago, como a notícia de que ele foi acusado de agredir uma ex-namorada na Espanha. Nadine estava apaixonada, mas os amigos do casal não acreditavam que ela continuaria com o relacionamento com Tiago depois do último acontecimento. Ainda mais com a pressão da família, que é contra o namoro. “Ela está muito assustada”, disse uma fonte.

Na última sexta-feira, Tiago e Nadine prestaram depoimento na 3º DP de Santos, onde o inquérito foi aberto. Na ocasião, o modelo confirmou que houve uma discussão entre eles e disse, porém, que o corte no braço foi causado por um “acidente doméstico”. A polícia deu início às investigações e vai ouvir vizinhos de Nadine que escutaram os gritos durante a briga.

Segundo relatos de fontes, Tiago “surtou”e perdeu o controle após consumir bebida alcoólica durante um jantar do casal. O modelo começou a gritar e quebrou o próprio celular.

