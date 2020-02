Grêmio Renato admite má atuação contra o Aimoré e avalia: “Perdemos na hora que podíamos perder”

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Com o resultado, o Grêmio irá enfrentar o Inter na semifinal do Gauchão Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

A derrota por 2 a 1 para o Aimoré, neste domingo, deixou como lição para o Grêmio que a atuação no Cristo Rei não poderá se repetir, conforme a avaliação do técnico Renato Portaluppi. Apesar do saldo negativo, o comandante gremista afirmou que o revés ocorreu quando o time podia perder.

“Não havia obrigação, mas a gente precisa jogar mais. Não pode jogar um jogo importante como esse dessa forma. Temos que procurar trabalhar e melhorar. Não fizemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Mas perdemos na hora que podia perder. Vamos pensar na semifinal”, declarou Renato.

Com o resultado, o tricolor permaneceu na segunda colocação e terá o arquirrival Inter como adversário na semifinal do Campeonato Gaúcho: “Conseguimos a classificação. Óbvio que não fizemos um bom primeiro turno. Mas importante é que passamos, vamos procurar melhorar e pensar no Grenal. Em qualquer campo, não há vantagem do adversário.”

O enfrentamento em jogo único ocorre no final de semana, no estádio Beira-Rio.

Nesta segunda-feira, o elenco se reapresenta, às 15h30, no CT Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

