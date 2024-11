Grêmio Renato ironiza cobrança por bom futebol no Grêmio: “Mandem fazer um time de R$ 500 milhões”

2 de novembro de 2024

Renato, em tom de ironia, citou até mesmo o Real Madrid e o Manchester City, como exemplos de futebol vistoso.

O técnico Renato Portaluppi voltou a discutir com jornalistas após o empate do Grêmio em 2 a 2 com o Fluminense, na sexta-feira (1º), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor gaúcho ficou na 11ª posição, com 39 pontos, enquanto o carioca vem logo atrás, com 37.

Ao ser questionado sobre a atuação da equipe gaúcha, o treinador tratou de cortar as cobranças por um futebol bonito de seu time e reiterou que somar pontos é o mais importante nessa reta final do campeonato.

“Já falei para vocês que o Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Brasileiro. Até porque no Campeonato Brasileiro eu tenho visto duas equipes, três equipes quando muito, jogando um bom futebol. Então, na situação que o Grêmio se encontra, já falei, o Grêmio precisa de pontos. Entre jogar bem e buscar pontos, prefiro os pontos”, disse.

Por fim, Renato, em tom de ironia, citou até mesmo o Real Madrid e o Manchester City, como exemplos de futebol vistoso.

”Vocês querem ver um bom futebol. Então vamos fazer o seguinte? Falem com o presidente do Grêmio, mandem ele fazer um time de R$ 500 milhões, R$ 1 bilhão. Manchester City, Real Madrid, aí você vai ver um bom futebol”, finalizou o treinador.

A delegação retornou para Porto Alegre na manhã desse sábado (2) e treinou no CT Luiz Carvalho após o desembarque. O Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira (8), no Allianz Parque, contra o Palmeiras, às 21h30.

