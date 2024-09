Política Renato Portaluppi e Diego Costa são punidos por confusão após derrota do Grêmio para o Bahia

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O técnico Renato Portaluppi foi punido com quatro jogos de suspensão por comportamento inadequado na derrota para o Bahia. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio vai precisar buscar alternativas para dois desfalques inesperados na sequência do Campeonato Brasileiro. Isso porque o STJD comunicou ao clube a punição do técnico Renato Portaluppi com quatro jogos de suspensão por comportamento inadequado na derrota para o Bahia.

Na ocasião, Diego Costa foi expulso no banco de reservas por reclamação. Além de uma suposta ofensa ao quarto árbitro, Fernando Antônio Mense. Assim, Renato irritou-se com a atitude da arbitragem e optou por deixar o campo da Fonte Nova junto com os jogadores reservas. O centroavante recebeu duas partidas de gancho.

O Tricolor gaúcho tem o direito de recorrer da decisão e pedir efeito suspensivo até que o Pleno do STJD julgue o caso. O duelo foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, em abril.

Depois do final da partida, o atacante Nathan Fernandes também recebeu o cartão vermelho. No entanto, de acordo com relato do árbitro Bráulio da Silva Machado, ele teria feito gesto de roubo. A denúncia de Diego Costa, Nathan Fernandes e Renato Gaúcho adequou-se no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O cenário se enquadra na responsabilidade em “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. Neste caso, a punição máxima é de seis jogos de suspensão.

Nathan recebeu apenas um jogo de suspensão, que já foi cumprido. Durante entrevista coletiva após o jogo, Renato acusou o ex-árbitro Jailson Macedo Freitas, presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol, de sugerir a expulsão de Diego Costa ao quatro árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. Deste modo, o Pleno do STJD decidiu reabrir o inquérito para averiguar se houve interferência externa no confronto. Ainda não há previsão de data para um possível julgamento do caso.

