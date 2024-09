Política “Quero ter a sorte para baixar os juros”, diz Lula

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Lula disse que quer "provar mais uma vez que vamos recuperar este País". Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que quer ter “sorte para baixar os juros”. Lula participou da abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O presidente disse que os livros foram seus “companheiros na luta contra a solidão” enquanto esteve preso no período mais recente, mas que, hoje em dia, tem menos disposição para ler, pois acorda cedo para fazer ginástica e trabalhar “das nove da manhã às nove da noite”.

“Os problemas são muitos e eu quero resolver, quero resolver para deixar cada pessoa neste país que acha que eu tenho sorte… Eu fico pedindo a Deus que eu tenha muita sorte, eu e o goleiro do Corinthians, porque, se eu não tiver sorte e o goleiro do Corinthians, vai dar tudo errado neste país”, afirmou.

“Quero ter sorte para fazer a economia crescer, sorte para gerar emprego, sorte para baixar os juros, sorte para controlar a inflação, sorte para ter o menor desemprego dos últimos dez anos, sorte para continuar investindo em educação, para criar escolas em tempo integral”, listou.

Lula disse que quer “provar mais uma vez que vamos recuperar este país” e que o Brasil vai “voltar a ser um país dinâmico”. “O País que queremos não é só exportador de soja e minério de ferro, tem que ser país exportador de inteligência e conhecimento também”, afirmou.

Galípolo

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que o plenário da Casa votará a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central (BC) no dia 8 de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais.

Atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo foi escolhido pelo presidente Lula para presidir a autoridade monetária. O economista vai substituir Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, que foi indicado na gestão Jair Bolsonaro.

Pacheco fez o anúncio da data de votação da indicação de Galípolo durante sessão do Senado nessa quarta.

Antes de o nome ser analisado pelo conjunto de senadores, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve realizar a sabatina de Galípolo. A data da sabatina, entretanto, ainda não foi agendada pelo presidente do colegiado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

“No período eleitoral, há dificuldade de reunirmos maior quórum. Estamos encaminhando a mensagem à CAE. Ficará à cargo do senador Vanderlan Cardoso a definição da data da sabatina. Da parte da Presidência do Senado, gostaria de deixar definida a data 8 de outubro para apreciação em plenário. Caberá ao presidente da CAE definir até 8 de outubro a data da sabatina”, afirmou Pacheco. As informações são do Valor Econômico.

