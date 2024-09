Política Medalhista Bia Souza, outros 30 atletas e sem escolas cívico-militares: como será o desfile do Sete de Setembro em Brasília

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento deve mobilizar cerca de nove mil pessoas, vai começar às 9h e tem previsão de duas horas de duração. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tema “Democracia e Independência! É o Brasil no Rumo Certo”, o desfile de Sete de Setembro será dividido em quatro temas e terá a presença de atletas olímpicos, como a judoca Bia Souza, medalhista de ouro em Paris. O evento começa às 9h no Eixo Monumental, em Brasília.

A realização do G20 no Brasil vai ser lembrada com bandeiras dos 21 países que integram a cúpula, enquanto ações de saúde serão destacadas com referências a campanhas de imunização e programas de atendimento, como o Mais Médicos. Foram convidados os chefes dos três Poderes e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com referências a ações do Executivo, o governo Lula tenta distanciar o desfile do bolsonarismo, já que o ex-presidente e adversário Jair Bolsonaro usou a proximidade com militares como trunfo em seus quatro anos de gestão.

Entre as instituições que serão homenageadas por atuarem na reconstrução do Rio Grande do Sul estão militares, bombeiros, Correios, Conab e Força Nacional do SUS. A programação é a seguinte:

* 6h20: abertura do acesso do público

* 8h45: chegada do presidente Lula

* 9h: início do desfile, com honras militares

* 9h15: abertura do desfile

* 10h10: desfile motorizado

* 10h25: apresentação da pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília

* 10h30: apresentação da Esquadrilha da Fumaça

As Forças Armadas já mobilizaram 31 atletas de alto rendimento que vão desfilar, caso de Bia Souza. Assim como em 2023, o desfile terá duração de duas horas e há a expectativa que 30 mil pessoas acompanhem o evento. Mais uma vez, não haverá presença de escolas cívico-militares, já que a política não é incentivada pelo governo Lula. A programação inclui ainda uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, às 10h30.

Para que um público maior possa acompanhar das arquibancadas, a estrutura será montada em um espaço maior, que irá até o Teatro Nacional de Brasília, um trecho 900 metros mais longo que a estrutura erguida no ano passado, que compreendia apenas a extensão da Esplanada do Ministérios.

O desfile deste ano não terá presença de helicópteros do Exército, pois ainda há aeronaves atuando no Rio Grande do Sul e na Amazônia.

De acordo com o Palácio do Planalto, quase 9 mil pessoas estarão envolvidas, incluindo militares, estudantes, atletas e agentes de segurança. Deste total, 3.990 participarão dos desfiles, seja a pé, nas viaturas (serão 133) ou a cavalo. A equipe de segurança, formada por contingentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de agentes de segurança, mobilizará outras 4.882 pessoas.

Verba dos militares

O Palácio do Planalto precisou contornar dificuldades nos bastidores dos preparativos das comemorações do Sete de Setembro deste ano diante do pedido de mais verba das Forças Armadas para mobilizar suas tropas e blindados para o desfile em Brasília.

Durante as reuniões de preparação, os militares solicitaram R$ 10 milhões extras para poder transportar as equipes para Brasília. Embora o pedido tenha sido recebido com surpresa por integrantes do Palácio do Planalto, a verba foi aprovada pela Casa Civil e será encaminhada para as Forças Armadas — R$ 3,3 milhões serão usados pelo Exército, e o restante vai ser dividido entre Marinha e Aeronáutica.

O valor será usado para pagar custos de movimentação e alimentação da tropa, que é levada de ônibus até Brasília. A previsão é de que sejam transportados pelotões com representação de todos os comandos, inclusive da Amazônia. Já o deslocamento de blindados é feito em diversos caminhões prancha para não atrapalhar o trânsito no trajeto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/medalhista-bia-souza-outros-30-atletas-e-sem-escola-civico-militares-como-sera-o-desfile-de-sete-de-setembro-em-brasilia/

Medalhista Bia Souza, outros 30 atletas e sem escolas cívico-militares: como será o desfile do Sete de Setembro em Brasília

2024-09-06