Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) afirmou nessa sexta-feira (6) em reunião com outros ministros no Palácio do Planalto que foi assediada pelo titular da pasta de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que nega as acusações e, em nota divulgada na quinta (5), tratou o caso como “ilação”. O ministro foi demitido.

“Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro”, afirmou o ministro em nota.

Participaram da conversa ocorrida antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva os ministros Vinicius Carvalho (Corregedoria-Geral da União), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Cida Gonçalves (Mulheres).

A organização Me Too Brasil, que presta apoio a vítimas de violência sexual, informou que recebeu denúncias de assédio envolvendo Almeida. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles.

Em entrevista à Rádio Difusora, de Goiânia, Lula disse que ficou sabendo ainda na quinta das denúncias de assédio sexual envolvendo Silvio Almeida.

“Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo”, afirmou o presidente. “Não posso permitir que tenha assédio. Vamos ter que apurar corretamente. Acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso da defesa das mulheres e da defesa dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio.”

Segundo ministros, porém, os relatos informais das acusações já tinham chegado há algum tempo a Lula e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Não foi esclarecido, porém, se a própria Anielle contou o caso. Janja publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Anielle após a história vir à torna.

Manifestação

A ministra se pronunciou após o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida ser demitido pelo presidente Lula.

Veja a íntegra da nota:

“Hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, irmã, além de Ministra de Estado da Igualdade Racial.

Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e menos desigual.

Desde 2018, dedico minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar sem serem interrompidas.

Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi.

Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger, ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência.

Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada.

Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa. E posso afirmar até aqui, que o enfrentamento a toda e qualquer prática de

violência é um compromisso permanente deste governo.

Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e na minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro pra todas as pessoas.”

