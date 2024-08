A escalação para a partida não tinha nenhum nome da equipe que vem sendo utilizada nos últimos jogos. Além da proximidade do duelo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, o gramado sintético do Furacão também fez o comandante gremista optar por preservar jogadores.

“É preferível não ter alguns jogadores, ou hoje praticamente um time inteiro, para não perder alguém por três semanas, por apenas uma partida. Temos um grupo bom, grande. Hoje tenho mais opções. Muita gente tem que mostrar por que está no grupo do Grêmio e dar conta do recado”, iniciou Renato, em coletiva após a partida.