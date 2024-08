Inter Mesmo após empate com o Palmeiras, Roger Machado aponta evolução no Inter e cita “frustração”

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Treinador colorado admitiu que a questão emocional do time é um dos pontos que preocupa Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Treinador colorado admitiu que a questão emocional do time é um dos pontos que preocupa (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Neste domingo (04), o Inter completou mais uma sequência sem vitória no Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe colorada empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. Apesar da conquista de apenas um ponto, o técnico Roger Machado exaltou a atuação do time, afirmando que viu evolução e que a equipe criou oportunidades para garantir os três pontos.

“É seguir trabalhando. Eu não tenho como dar garantia. O que eu sei, a gente evoluiu. Estamos falando de uma janela de 10% do jogo que definiu o não resultado de vitória. A frustração de hoje está justamente em não vencer, porque produzir para vencer a gente produziu. Eu não tenho como avaliar outro ambiente que não seja o ambiente da produção”, avaliou Roger.

O Inter abriu o placar no primeiro tempo com uma bela finalização do volante Bruno Henrique de fora da área. Mesmo com a vantagem e criando boas oportunidades, o Colorado pecou nos arremates. Pelas chances desperdiçadas, o time acabou penalizado com o empate do Palmeiras, com Rony marcando aos 42 minutos do segundo tempo.

Com uma série de 11 jogos sem vencer, Roger Machado admitiu que a questão emocional do time é um dos pontos que preocupa. No entanto, o treinador reforçou que esse cenário só será alterado com a conquista de vitórias.

“Se pensarmos na questão emocional, talvez ela tenha pesado nos últimos cinco minutos de jogo após o gol. Até 90% da totalidade do jogo, tivemos o emocional forte e em cima do adversário, produzindo um grande número de oportunidades, que poderiam nos ter garantido a vitória”, completou Roger. Com o empate, o Inter caiu para a 16ª posição na tabela, com 21 pontos somados, um a mais que o Fluminense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. No próximo domingo (11), o Colorado enfrenta o Athletico-PR, às 19h, no Beira-Rio.

