Esporte Renato Portaluppi lamentou a morte de Valdir Espinosa, técnico campeão do mundo pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

"Perdi meu segundo pai, meu irmão mais velho, meu exemplo, meu grande e fraterno amigo", declarou Renato. (Foto: Rádio Grenal)

O treinador gremista, Renato Portaluppi, lamentou, através de sua assessoria de imprensa, a morte de Valdir Espinosa, nesta quinta-feira (27), no Rio.

“Hoje o dia amanheceu mais triste. Perdi meu segundo pai, meu irmão mais velho, meu exemplo, meu grande e fraterno amigo. Foi pelas suas mãos que cheguei ao Grêmio e consegui dar para a minha família tudo que sempre quis. Vai ser difícil superar mais essa perda, mas temos de seguir em frente. E tenho certeza que ele sempre estará nos olhando, cuidando e guiando. Vai com Deus meu grande amigo”, declarou Portaluppi.

O Grêmio, em seu site oficial também se manifestou sobre o falecimento de Espinosa.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa, com imenso pesar, o falecimento de Valdir Espinosa, um dos maiores técnicos de sua história. Sob o comando de Espinosa o Grêmio abriu as portas do continente e do mundo ao Rio Grande do Sul, conquistando a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 1983.

Valdir Espinosa retornou ao Grêmio em 2016, como Coordenador Técnico e participou da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Atualmente exercia o cargo de Gerente Técnico do Botafogo.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense se solidariza com toda a família Espinosa, amigos e torcida nesse momento de dor.”

Treino

O grupo de atletas do Tricolor fez nova sessão de trabalho na tarde desta quinta, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, com foco na abertura do segundo turno do Campeonato Gaúcho, neste sábado (29).

Para tanto, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade com portões fechados em sua primeira parte. Quando o acesso da imprensa foi permitido, os atletas executavam um trabalho técnico em campo reduzido, divididos em três equipes. Depois disso, ainda trabalharam as conclusões nos cruzamentos feitos da linha de fundo, tanto da direita quanto da esquerda.

