Esporte Renato Portaluppi revela que treinaria o São Paulo: “grande clube”

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Técnico deixou o Grêmio ao final de 2024 Foto: Reprodução Técnico deixou o Grêmio ao final de 2024. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (20), o técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva ao “Charla Podcast” e disse que treinaria o São Paulo.

“No Sul não tem praia. No Paraná não tem praia. Eu sou profissional. O São Paulo é um grande clube”, disse o treinador.

Luis Zubeldía, atual treinador do São Paulo, vem sendo alvo de críticas pelo mau desempenho da equipe, que não vence há 5 jogos no Campeonato Paulista.

Renato Portaluppi deixou o Grêmio após o final do Campeonato Brasileiro de 2024 e na Região Sul do País, tem no currículo o Athletico-PR. Aos 62 anos, já treinou clubes como Grêmio, Flamengo, Fluminense e Vasco. Entre os títulos marcantes, está o da Libertadores da América pelo Grêmio em 2017 e Copa do Brasil com o Fluminense em 2007.

Ele foi o sucessor de Rogério Ceni no Flamengo. Pelo rubro negro carioca, foi vice da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras se sagrou campeão.

2025-02-21