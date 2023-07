Esporte Renato Portaluppi valoriza vitória do Grêmio e já mira duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tricolor ocupa a 2ª colocação na tabela, com 29 pontos. (Foto: Pedro Souza/Atlético)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, fez uma aposta certeira na vitória sobre o Atlético-MG na noite de sábado (22). Afinal, escalou para o duelo justamente o autor do único gol da partida: o volante Ronald, de 20 anos, proveniente da base. A vitória levou a equipe gaúcha à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás do Botafogo. O time volta a campo na noite desta quarta-feira (26), contra o Flamengo, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Para o confronto contra o Galo, Renato deu prioridade para os meninos da base e os jovens do elenco gremista. André Henrique foi o titular no ataque gaúcho ao lado de Cristaldo e Bitello, e Ronald foi o parceiro de Carballo na ausência de Villasanti, que não está 100%. Com a bola rolando, o Grêmio entregou a posse de bola para o galo desde o começo do jogo e aproveitou do contra-ataque, por onde criou boas chances e conseguiu um escanteio que gerou o gol da vitória.

Em boa movimentação, Alan Kardec entrou sozinho para cabecear para baixo e tirou qualquer chance de defesa do goleiro gremista. O tento foi invalidado depois da marcação das linhas do VAR.

Novela Suárez

Apesar da importante vitória, o clima na coletiva do Grêmio foi bem hostil, muito por causa do tema Luís Suárez, que não entrou em campo por causa de um incômodo no joelho, mas esteve em um camarote da Arena. Em uma de suas respostas, o comandante gremista colocou um ponto final nesse tópico e priorizou elogiar as boas atuações da partida.

O técnico gremista citou, mais uma vez, a data limite para que a “novela mexicana”, como o próprio chamou, tenha um fim. Segundo o ídolo tricolor, no dia 2 de agosto (quando fecha a janela de transferência) a situação será definida.

“Desculpa, chega, na boa, chega. Suárez não. Vamos falar do jogo. Falar da molecada. Torcedor está feliz. Três pontos diante de um grande adversário. Quinta-feira falei tudo que eu poderia falar do Suárez. Você vai pergunta sobre o quê? O André substituiu o Suárez e foi bem. Vamos falar de quem jogou. Vamos evitar o assunto Suárez. Já falei e não vou mais tocar no assunto. Até o dia 2 de agosto, o assunto está entregue ao presidente”, destacou.

Copa do Brasil

O Tricolor volta a campo nesta quarta, às 21h30, pela Copa do Brasil, em confronto de ida das semifinais da competição contra o Flamengo, na Arena.

Além de Suárez, que segue como uma dúvida, Villasanti, ausente no confronto contra o Atlético-MG, pode ser um desfalque.

A decisão da vaga para as finais será na semana seguinte, no Maracanã, no Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/renato-valoriza-vitoria-do-gremio-e-ja-mira-duelo-contra-o-flamengo/

Renato Portaluppi valoriza vitória do Grêmio e já mira duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil

2023-07-23