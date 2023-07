Economia Renegocia!: programa disponibiliza mutirão para negociação de dívidas com bancos e varejo

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O mutirão nacional para renegociação de dívidas acontece pouco mais de um mês após o governo federal lançar o Desenrola Brasil. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O mutirão nacional para renegociação de dívidas acontece pouco mais de um mês após o governo federal lançar o Desenrola Brasil. (Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Brasileiros com contas atrasadas, de qualquer natureza ou valor e independentemente de sua renda, poderão recorrer aos órgãos de defesa do consumidor de estados e municípios a fim de negociar suas dívidas por meio do Renegocia!.

Coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o mutirão nacional iniciou nesta segunda-feira (24) e se estenderá até o dia 11 de agosto. A iniciativa visa auxiliar aqueles em dificuldades financeiras antes que suas dívidas superem suas capacidades de pagamento.

“Estamos começando hoje [segunda-feira] o mutirão de renegociação de dívidas”, anunciou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

“Importante frisar que temos a participação de aproximadamente 250 Procons estaduais e municipais [no Renegocia!]. Este mutirão é importante e se estenderá pelas próximas semanas”, acrescentou o ministro.

O mutirão nacional para renegociação de dívidas acontece pouco mais de um mês após o governo federal lançar o Desenrola Brasil.

Conforme a Senacon, o Renegocia! e o Desenrola Brasil são ações complementares. A diferença entre as duas ações é que no Renegocia! não há um valor limite para a dívida e nem restrição de renda dos consumidores que queiram negociar não só dívidas bancárias, mas também com lojas e serviços como água e luz. Ficam de fora do programa apenas as dívidas com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário, que não podem ser repactuadas.

Já no Desenrola Brasil, foram definidas duas faixas de adesão ao programa. A faixa 1 é para quem tem renda mensal de até dois salários mínimos, o que atualmente soma R$ 2.640, e ainda para devedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para esse grupo, a dívida não pode ultrapassar R$ 5 mil. A faixa 2 atende aos devedores com renda mensal de até R$ 20 mil, e que podem quitar as dívidas de forma parcelada, a partir de 12 prestações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/renegocia-programa-disponibiliza-mutirao-para-negociacao-de-dividas-com-bancos-e-varejo/

Renegocia!: programa disponibiliza mutirão para negociação de dívidas com bancos e varejo

2023-07-24