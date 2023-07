Economia Dólar fecha em R$ 4,73, menor patamar em mais de um ano

Esta semana é de cautela no mercado financeiro devido a divulgação da decisão de juros dos Estados Unidos.

O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira (24) em queda. Ao final do dia, a moeda norte-americana recuou 1%, cotada a R$ 4,7326, menor patamar desde maio de 2022. Esta semana de cautela ao mercado devido a decisão de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e da divulgação da prévia da inflação oficial no Brasil, prevista para esta terça-feira (25).

Na última sexta-feira (21), o dólar teve queda de 0,45%, cotada a R$ 4,7805. Com o resultado desta segunda, a moeda passou a acumular quedas de 1,18% no mês; e 10,33% no ano.

Já o Ibovespa subiu 0,94% e fechou aos 121 mil pontos, no maior nível desde abril de 2022.

Semana apreensiva

O mercado financeiro aguarda a decisão de política monetária do Federal Reserve, quando será definido o novo patamar de juros dos EUA. A expectativa do mercado é que a autarquia faça um novo aumento da taxa básica norte-americana de 0,25 ponto percentual.

A semana ainda terá a publicação da primeira estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do 2º trimestre. Na sexta-feira sai o PCE, que é o índice de preços de gastos com consumo norte-americano.

Já no cenário nacional, o boletim Focus desta semana foi adiado para terça por conta do ponto facultativo para o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina.

Ainda nesta terça será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país. A expectativa é de uma leve deflação na comparação mensal.

