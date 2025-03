Rio Grande do Sul Renegociação de dívidas é tema de nova conversa entre o governador gaúcho e o ministro da Fazenda

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Pautas foram tratadas por meio de reunião online. (Foto: Vitor Rosa / Palácio)

Durante reunião virtual realizada na tarde dessa quinta-feira (27) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador gaúcho Eduardo Leite voltou a tratar de pautas que considera prioritárias, como a renegociação da dívida dos produtores rurais afetados por catástrofes climáticas. Participaram o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, dentre outros integrantes do Executivo.

Durante a conversa, o governador – falando de seu gabinete no Palácio Piratini – reforçou a urgência da prorrogação das parcelas de empréstimos concedidos à categoria e que vencem em abril. A medida é tratada como fundamental para dar fôlego ao setor agropecuário do Rio Grande do Sul, que tem enfrentado dificuldades após sucessivas estiagens e as enchentes históricas de maio do ano passado.

Outro tema abordado foram os vetos presidenciais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), com especial atenção ao ponto que se refere às pendências garantidas. Eduardo Leite enfatizou que permanece no aguardo de uma resposta sobre ofício enviado há dois meses ao governo federal e que trata, justamente, da situação do Rio Grande do Sul diante de tais vetos.

Na reunião online também foi discutida a atualização do teto de gastos previsto para o Rio Grande do Sul nas cláusulas do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O chefe do Executivo gaúcho fez um balanço das tratativas dessa quinta-feira:

“Tivemos uma conversa produtiva, com abertura do governo federal para compreender nossas demandas e buscar soluções. Estamos trabalhando para garantir que o Rio Grande do Sul tenha condições de enfrentar seus desafios fiscais e, ao mesmo tempo, apoiar setores estratégicos da nossa economia, como o agronegócio”.

De acordo com o texto publicado pelo Palácio Piratini, o ministro Haddad se comprometeu a analisar as demandas apresentadas no encontro por videoconferência. “A reunião dá continuidade às articulações que o governo estadual vem realizando em diversas frentes para buscar soluções estruturantes para o setor agropecuário e para manutenção do equilíbrio fiscal do Estado.

Evento em Gravataí

Antes, Eduardo Leite palestrou em reunião-almoço promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre) no Paladino Tênis Clube. Ele defendeu avanços conquistados por sua gestão nos últimos seis anos e os desafios que ainda precisam ser enfrentados.

Um dos tópicos enaltecidos foram as medidas de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado, por meio do Plano Rio Grande. A pauta também incluiu investimentos realizados em Gravataí e municípios próximos: “Nas últimas semanas, entramos em contato com diversas entidades empresariais e conversamos com cada um dos setores econômicos, nos esforçando para fazer isso regionalmente”.

(Marcello Campos)

