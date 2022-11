Grêmio Renovação no Grêmio do zagueiro Kannemann começa a ficar mais complicada

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em julho, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que o clube começaria pelo zagueiro argentino. Apesar da declaração, a renovação com Kannemann não está indo como os diretores esperavam. O clima nos bastidores das tratativas é de pessimismo, já que as duas partes tentam chegar a um acordo de salários, mas no momento está sendo tido como improvável.

O agente do jogador conversa com os dirigentes gremistas após a apresentação dos termos e possibilidades do clube gaúcho. Sem documento, houve uma proposta pelo defensor e o atleta apresentou uma contraoferta.

A intenção das duas partes é chegar ao meio-termo, mas pessoas próximas ao jogador dizem que o empresário estaria bem irritado com a proposta já feita pelo Grêmio. O contrato de Kannemann com o clube encerra ao final de dezembro.

O argentino gostaria de um contrato de quatro anos com o Tricolor. Para isso, o empresário do atleta tenta melhoras os números de seu contrato. O desejo de Kannemann, é permanecer em Porto Alegre pela família já estar adaptada na Capital gaúcha. Na Argentina, Boca Juniors, Lanús e Racing mantém contatos constantes com o empresário Martin Wainbuch.

