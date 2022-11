Esporte Senegal vence o Equador por 2 a 1 e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Senegal se garantiu nas oitavas de final e superou uma marca negativa de 2018, quando todas as seleções do continente foram eliminadas na fase de grupos Foto: Reprodução/FIFA Senegal se garante nas oitavas de final e supera uma marca negativa de 2018, quando todas as seleções do continente foram eliminadas na fase de grupos (Foto: Reprodução/FIFA) Foto: Reprodução/FIFA

Após um jogo muito disputado, Senegal venceu nesta terça-feira (29) o Equador por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. A partida aconteceu no estádio International Khalifa. No grupo A, além da seleção africana, a Holanda também se classificou para as oitavas da competição.

No começo do jogo, aos 2 minutos, aconteceu a primeira finalização. Gana Gueye recebeu o passe e arriscou o chute, mas mandou para fora. Aos 7, a seleção de Senegal com mais uma finalização, pela direita. Boulaye Dia, recebeu e mandou um chute cruzado que passou na frente do gol e foi para linha do fundo. Aos 13, Gueye e Sarr fizeram boa troca de passes pela esquerda e Gueye finalizou, mas foi fácil para as mãos do goleiro do Equador, Galíndez. Aos 24, Gueye ganhou a disputa na área, deixou para Sarr, mas não conseguiu concluir pois a bola desviou para fora. Aos 36, Senegal fez cobrança de falta com levantamento na área, o volante Ciss saltou para dar o cabeceio e a bola foi para cima do gol. Aos 41, pênalti para o Senegal. Ismaila Sarr foi derrubado na área em dividida com Hincapié. Sarr fez a cobrança de pênalti no canto e abriu o placar dia do Equador. Aos 50, o árbitro encerrou a partida.

Na volta do segundo tempo, aos 3, Cifuentes chutou rasteiro na direção do gol de Senegal, mas o goleiro Édouard Mendy fez a defesa com facilidade. Aos 21, Moisés Caicedo aproveitou a cobrança de escanteio e mandou para o fundo das redes.

Com o empate, os equatorianos estavam garantindo a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em resposta rápida, Aos 23, Senegal teve uma bola levantada na área e Koulibaly mandou para a rede.

Com a vitória parcial, a seleção africana com a classificação às oitavas de final. Aos 30, Plata, do Equador, recebeu dentro da área, frente a frente com o gol, mas o goleiro de Senegal fez boa defesa.

Aos 36, o atacante do Senegal, Boulaye Dia recebu passe perto da área, girou e sobre marcação mandou um chute forte na direção do gol, mas a bola foi para fora. Aos 42, Papa Gueye mandou um chute de fora da área, Galíndez defendeu mas deu rebote. O goleiro saltou para cima da bola pra completar a defesa. Aos 51, o juiz apita o final do jogo. Com a vitória, Senegal está nas oitavas de final de Copa do Mundo.

