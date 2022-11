Esporte Holanda vence o Catar por 2 a 0 e garante a liderança do Grupo A da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Gakpo se tornou o primeiro jogador da história da Holanda a marcar em todas as partidas da primeira fase Foto: Reprodução/Holanda Gakpo se tornou o primeiro jogador da história da Holanda a marcar em todas as partidas da primeira fase (Foto: Reprodução/Holanda) Foto: Reprodução/Holanda

Nesta terça-feira (29), a seleção da Holanda venceu o Catar por 2 a 0, pela terceira rodada da Copa do Mundo do Catar 2022. Com a vitória, os holandeses chegaram a 7 pontos e se tornaram líderes do grupo A.

Com gols de Gakpo e De Jong a Holanda chegou a duas vitórias e um empate na fase de grupos da Copa.

Antes do primeiro minuto, a Holanda já se lançou ao ataque. Virgil fez o lançamento para Memphis no ataque, dominou, mas a bola escapou e foi pela linha de tempo. Aos 11, Holanda chegou pela esquerda. Blin cruzou rasteiro, a bola desviou na defesa e parou nas mãos do goleiro do Catar.

Aos 13, Memphis tabelou com De Jong, o meia bateu a bola explode no companheiro Klassen. A bola sobrou para Memphis na área que emendou um voleio, mas a bola passou por cima do gol.

Com 18 minutos, o Catar teve muita dificuldade de sair com a bola. Aos 22, Catar chegou com perigo pela esquerda. Afif tentou o lançamento para área, mas foi bloqueado.

Aos 25, Holanda abriu o placar com Gakpo. O garoto recebeu na intermediária, tabelou com toque de letra para Klassen, recebeu de volta e bateu da entrada da área. A bola passou à direita do goleiro e estufou as redes.

Aos 39, Gakpo recebeu um passe dentro da área, no meio da defesa e bate forte de direita. A bola passou por cima do gol, mas já estava marcado impedimento.

Aos 41, o Catar desceu pela esquerda com Hassan, que lançou para Afif. A bola foi forte demais e saiu pela lateral. Aos 44, a Holanda começa a queimar tempo trocando passes na defesa e botar o Catar entra na roda. Aos 47, o árbitro encerrou a partida.

Na volta do segundo tempo, aos 3 minutos, a Holanda chegou pelo lado, lançou para o ataque e Memphis desviou para o gol de perna direita. Barsham defendeu a primeira, mas no rebote De Jong empurrou para as redes. Holanda 2 x 0 Catar.

Aos 9, Hassan, do Catar, dominou na esquerda e lançou para a grande área. Sem ninguém na área, a defesa da Holanda tirou com tranquilidade. Aos 14, o Catar trabalhou a bola no ataque e a Holanda foi obrigada a se fechar. Primeira vez que a anfitriã segurou a bola no ataque.

Aos 22, a Holanda chegou ao seu terceiro gol que seria anulado. Gakpo dominou pelo meio, mas acabou tocando na sua mão. Na sequência, Berghuis recebeu dentro da área e sem goleiro mandou para o gol.

Após o gol, o árbitro de vídeo anulou o que seria o terceiro gol dos holandeses. Com 25 minutos, o Catar roda a bola pelo meio campo e a Holanda se fecha e não marca sob pressão. Aos 28, Dumfries cruzou a bola da direita, a bola desvia em Hassa e vai em direção ao gol.

O goleiro fez a defesa de mão direita e a bola foi para a linha de fundo. Aos 31, o Catar chegou pela direita, arriscou o chute de fora da área, mas a bola foi fraquinha. Aos 42, Pedro, zagueiro do Catar, arriscou um chute de direita para o gol e a bola passou a direita do goleiro Noppert.

Aos 46, Berghuis dominou na ponta direita, limpou o marcador e chutou de canhota. A bola explodiu no travessão, quase a Holanda marca o terceiro. Aos 51, o juiz apitou o final da partida decretando a vitória da Holanda por 2 a 0.

Com o gol marcado, o garoto Gakpo, aos 23 anos, faz história pela seleção da Holanda. O jogador se tornou o primeiro jogador da história da Holanda a marcar em todas as partidas da primeira fase.

