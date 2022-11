Polícia Polícia Federal deflagra ação contra pesca ilegal na Região Sul do Estado

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Operação contou com o apoio da Marinha do Brasil, Brigada Militar e IBAMA Foto: Polícia Federal/Divulgação Foto: Polícia Federal/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou uma ação conjunta com a Marinha do Brasil, Brigada Militar e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), nesta terça-feira (29), para reprimir os crimes de embaraço à fiscalização ambiental e contra navegação para práticas ilegais de pesca na Região Sul do Estado.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de busca em São José do Norte, nos domicílios de investigados identificados como mestres de duas embarcações pesqueiras.

A investigação teve início para apurar fato ocorrido em junho de 2022, quando um comboio de embarcações de pesca, de forma coordenada, ingressou no canal de acesso ao Porto de Rio Grande durante a noite, com luzes de navegação desligadas, deixando de obedecer às ordens de parada para fiscalização ambiental.

Durante o ocorrido, algumas embarcações investiram contra uma lancha da Marinha do Brasil com o propósito de provocar abalroação, evadindo posteriormente do local.

Além do cumprimento dos mandados de busca, as embarcações dos investigados foram submetidas à fiscalização ambiental e inspeção naval, que resultaram na medida administrativa de impedimento para a navegação. A PF ainda busca identificar as demais embarcações envolvidas e seus respectivos condutores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia