Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Problemas iniciaram após estação de abastecimento ficar sem energia Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA Problemas iniciaram após estação de abastecimento ficar sem energia. (Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA) Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA

Os reparos de alta complexidade na Estação de Bombeamento de Água Tratada – Ebat São Manoel (São Manoel, 1130, esquina av. Ipiranga, bairro Santana), em Porto Alegre, vão se prolongar até o final desta segunda-feira (03).

A estação ficou sem energia elétrica durante a chuvarada com ventania do meio da tarde desse domingo (02). Quando a energia retornou, uma tubulação interna rompeu abaixo do nível do solo, exigindo escavação e remoção do piso, além da drenagem demorada da caixa de sucção da estação.

Após os danos, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) imediatamente mobilizou equipes de quatro áreas operacionais distintas. Os técnicos trabalharam em revezamento durante toda a noite e a madrugada desta segunda-feira, com apoio da concessionária CEEE-Equatorial ligando e desligando a energia, devido ao risco de choque elétrico.

A previsão é de que os trabalhos se encerrem no final do dia e que a Estação de Bombeamento São Manoel seja religada. O sistema de abastecimento deverá recuperar gradativamente durante a noite e madrugada de terça-feira (04), podendo ir além desse prazo nas áreas mais afastadas e de terreno elevado.

Com o desligamento da estação São Manoel, as demais em linha com ela, localizadas nas zonas Leste e Nordeste, foram sendo desligadas por efeito dominó. O desabastecimento atinge os seguintes bairros:

Jardim Carvalho, Boa Vista, Jardim Ipê, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima Pinto, Cefer 1 e 2, Lomba do Pinheiro, Aparício Borges, Jardim Botânico, Partenon, Petrópolis, Santana, Santo Antônio, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, São José, São José Comunitária, Agronomia, Vila dos Sargentos, Hospital Independência, Intercap, Campo da Tuca, Vila João Pessoa, Chácara das Pedras e Três Figueiras.

