Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Aeronave da Força Aérea Brasileira decolou do Cairo, no Egito, com destino ao Brasil Foto: FAB/Divulgação Aeronave da Força Aérea Brasileira decolou do Cairo, no Egito, com destino ao Brasil. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

O avião com os 32 brasileiros que deixaram a Faixa de Gaza no domingo (12) decolou do aeroporto do Cairo, no Egito, rumo ao Brasil na manhã desta segunda-feira (13). O desembarque na Base Aérea de Brasília está previsto para as 23h30min. No local, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve recepcionar os repatriados.

A aeronave VC-2 (Embraer 190), cedido pela Presidência da República, fará três paradas técnicas, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira): em Roma, na Itália, em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, e na Base Aérea do Recife (PE).

Das 34 pessoas que pediram ao governo brasileiro para serem repatriadas e foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza por Rafah, na fronteira com o Egito, duas brasileiras – mãe e filha – desistiram da repatriação e decidiram permanecer no território palestino por motivos pessoais.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está responsável pela acolhida do grupo. As pessoas que não têm familiares no Brasil serão encaminhados para um abrigo no interior de São Paulo.

