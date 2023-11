Rio Grande do Sul Fortes chuvas prosseguem ao longo desta semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Em Porto Alegre, chuvas causam alagamentos desde sábado. Na foto, a rua Voluntários da Pátria com a Adelino Machado de Souza, perto da Arena do Grêmio Foto: EPTC/Divulgação Em Porto Alegre, chuvas causam alagamentos desde sábado. Na foto, a rua Voluntários da Pátria com a Adelino Machado de Souza, perto da Arena do Grêmio. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

Os volumes elevados de chuva prosseguem ao longo desta semana em todo o Rio Grande do Sul. Em razão disso, as equipes do Centro de Operações da Defesa Civil do Estado e a Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura monitoram as condições hidrometeorológicas.

Durante o fim de semana, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, os municípios que registraram os maiores volumes de precipitação foram Caçapava do Sul (155,4 mm), Encruzilhada do Sul (140,8 mm) e Dom Pedrito (124,6 mm). Já os dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicam Bagé (161,8 mm), Dom Pedrito (149,6 mm) e Encruzilhada do Sul (122,6 mm).

Alguns municípios, como Santo Antônio da Patrulha, reportaram danos após as chuvas intensas e queda de granizo. Lonas foram distribuídas às pessoas que tiveram as suas casas atingidas.

Na tarde de domingo (12), a Defesa Civil realizou uma reunião de alinhamento com sua equipe e integrantes da Sala de Situação, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros a fim de apresentar a previsão do tempo para os próximos dias.

De acordo com a equipe de meteorologistas e hidrólogos, nesta segunda-feira (13) as chuvas intensas e volumosas ocorrem na região da Campanha e na Metade Norte, devido à atuação de uma região de baixa pressão e ao fluxo de umidade.

São esperados volumes que variam de 70 mm/dia e 110 mm/dia nas regiões das Missões, Noroeste, Centro, Vales e Metropolitana. Não se descarta a possibilidade de temporais com eventual queda de granizo e rajadas intensas de vento.

Nesta terça-feira (14), as chuvas seguem persistentes e volumosas na Metade Norte, nos Vales e na Região Metropolitana. A tendência é de que na quarta-feira (15) ocorram temporais com chuvas pontualmente fortes, eventual queda de granizo e rajadas de vento na Metade Norte, devido à atuação de uma região de baixa pressão juntamente com o fluxo de umidade vindo do Norte.

“As equipes da Defesa Civil seguem acompanhando a evolução do evento climático, apoiando os municípios que demandam e atuando em sinergia com outros órgãos e forças de resposta para apoio em caso de desastre”, informou o governo do Estado.

Porto Alegre

Na Capital gaúcha, diversos pontos de alagamento são registrados desde sábado (11). De acordo com a Climatempo, a chuva só deve parar na cidade no próximo sábado (18). Assim como nesta segunda, nesta terça a temperatura máxima deve ficar em 23°C. Na quarta, pode chegar a 26°C e, na quinta, a 25°C. Ao longo da semana, as mínimas giram em torno de 20°C em Porto Alegre.

