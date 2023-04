Mundo Repeteco de Biden contra Trump na eleição presidencial de 2024 desanima americanos, mostra pesquisa

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Os dois possíveis candidatos têm grande rejeição por parte dos americanos. Foto: Reprodução Os dois possíveis candidatos têm grande rejeição por parte dos americanos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os americanos estão insatisfeitos com a perspectiva de as eleições presidenciais do ano que vem se transformarem em um repeteco do pleito de 2020, pondo frente a frente o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, que virou réu neste mês. O déjà vu, ainda assim, parece ser o cenário mais provável neste momento, segundo uma pesquisa da NBC News.

Setenta por cento dos entrevistados pelo levantamento disseram que o democrata Biden não deveria tentar mais um mandato, contra 26% que apoiam sua reeleição. Sessenta por cento, por sua vez, disseram que o republicano Trump deve desistir da disputa, contra 35% que disseram o contrário.

Biden pretende anunciar formalmente ainda nesta semana que irá tentar mais quatro anos à frente da Casa Branca, segundo diversos veículos da imprensa americana. Seus índices de aprovação permanecem baixos, contudo: na pesquisa da NBC, 41% disseram aprovar seu trabalho na Presidência, contra 54% que desaprovam.

Trump, enquanto isso, se sedimenta como o favorito à indicação do Partido Republicano para o pleito – o fato de o ex-presidente ter se tornado réu devido o suposto pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels parece apenas só ter impulsionado sua pré-candidatura. Ele é a primeira escolha de 46% dos eleitores republicanos para as primárias.

O vice-líder, o governador da Flórida, Ron DeSantis, aparece 15 pontos percentuais atrás na intenção de voto para as primárias, com 31%. Outros 6% dizem apoiar o ex-vice-presidente Mike Pence, que foi parceiro de chapa de Trump.

A idade de Biden foi citado pelos eleitores registrados – nos EUA, o voto não é obrigatório – como a principal razão para que ele não concorra novamente à Presidência. O democrata tem 80 anos, quatro a mais que Trump.

Em sua maior parte, aqueles que votam nas primárias republicanas também rejeitaram as acusações criminais apresentadas contra Trump no início deste mês. Na pesquisa, 68% disseram que as acusações do promotor Alvin Bragg, democrata, têm motivação política.

A Promotoria distrital de Nova York o acusa de ter falsificado registros comerciais antes das eleições presidenciais de 2016 devido ao suposto suborno de US$ 130 mil pago à atriz pornô Stormy Daniels. Ela afirma que teve um caso extraconjugal com Trump em 2006, quando ele era recém-casado com sua terceira e atual mulher, Melania. Ele sempre negou qualquer relacionamento.

Realizada entre 14 e 18 de abril com mil adultos, a pesquisa da Hart Research and Public Opinion Strategies tem uma margem de erro de mais ou menos 3,1 pontos percentuais. A margem para os 800 eleitores registrados da pesquisa é de 3,46 pontos. Para os 292 eleitores republicanos de primárias, é de 5,99 pontos.

