Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

O local terá capacidade para atender 20 pessoas e será administrado por meio de parceria da Fasc. Foto: Reprodução

Começa a funcionar nesta quinta-feira (8) às 15h, no bairro Nonoai (Estrada Aracaju, 563), a República dos Idosos, para abrigar pessoas da terceira idade em vulnerabilidade social. O serviço vai acolher idosos com 60 anos ou mais que tenham renda de benefício social ou aposentadoria, mas estejam sem condições de se manter, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, ou em situação de rua.

O local terá capacidade para atender 20 pessoas e será administrado por meio de parceria da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) com o IPSDP – Centro de Educação Profissional São João Calábria.

