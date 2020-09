Colunistas República Tcheca e o apoio às startups e às inovações

Por Miloš Sklenka | 9 de setembro de 2020

Hoje, com a globalização e a internacionalização da economia, quando se fortalece as interconexões estruturais individuais, é notório o potencial inovador das startups para o desenvolvimento da economia no mundo. Nesse sentido, o governo tcheco oferece apoio integral às startups e à aplicação de novas ideias da área da digitalização, automação, robótica e inteligência artificial que são desenvolvidas em processo de produção e vendas comerciais.

Dentre as principais ações de apoio do governo tcheco às startups está a assistência oferecida pela agência CzechInvest, que orienta empresas que estão iniciando o negócio – através de programas direcionados tanto para o lançamento de produtos ou serviços no mercado, como para a busca de parceiros, clientes ou investidores específicos e, ainda, para a formação de estratégia empresarial eficaz no mercado externo. Outras contribuições fundamentais para a expansão em mercados internacionais e o estabelecimento de filiais ocorrem por meio de Missões Diplomáticas da República Tcheca em vários países, com suas embaixadas e consulados gerais, e também com os escritórios das agências CzechTrade e CzechInvest no exterior.

Acompanhamos com satisfação as trajetórias dessas startups, muitas delas, ganharam espaço em mercados como, por exemplo, Silicon Valley, São Francisco, Nova York, Londres e Cingapura – isso demonstra que o apoio estatal a startups na República Tcheca está no caminho certo. Ao mesmo tempo, porém, percebemos que podemos e devemos continuar melhorando, especialmente na área de apoio à expansão global.

Uma das principais tarefas da política governamental na República Tcheca é ajudar a transformar a economia do país em um líder inovador e tecnológico e se tornar a nação do futuro, com uma conexão estreita entre ciência e pesquisa aplicada. Por esse motivo, hoje, usamos a marca “República Tcheca – um país para o futuro”, que foi aplicado pela primeira vez no plano de investimento nacional para 2019-2030, e, apresentado oficialmente na ONU como parte de um relatório oficial de nosso país sobre o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável.

Miloš Sklenka

Cônsul Geral da República Tcheca em São Paulo

