Mundo Republicanos conquistam maioria das cadeiras na Câmara dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Expectativa é que segunda metade do mandato de Joe Biden seja caótica, uma vez que nenhum dos projetos do presidente devem passar pelo Câmara dos Representantes Foto: Divulgação

O Partido Republicano conquistou nesta quarta-feira (16) as 218 cadeiras necessárias para ter a maioria na Câmara dos Representantes após as eleições de meio de mandato — as ‘midterms’ — nos Estados Unidos. O resultado foi alcançado com nove assentos ainda em disputa, enquanto o Partido Democrata tem, neste momento, 208 deputados eleitos.

Realizado no último dia 8, o pleito deu ao partido de Donald Trump a posição para se impor com maioria ao governo do atual presidente, Joe Biden, a partir do dia 3 de janeiro. Por sua vez, os democratas do mandatário norte-americano garantiram o Senado, colocando uma Casa Legislativa na mão de cada um dos principais grupos políticos do país.

Fase caótica

A expectativa de especialistas é que a segunda metade do mandato de Biden seja caótica, uma vez que nenhum dos projetos do presidente devem passar pelo Câmara dos Representantes. Há a possibilidade também dos deputados, agora em maioria republicana, iniciem um processo de impeachment contra o democrata.

Os números do partido de Trump, porém, são inferiores às expectativas antes das eleições de meio de mandato. As pesquisas apontavam para uma ampla vantagem dos republicanos, que ficou conhecida na imprensa americana como “a onda vermelha”.

