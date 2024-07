Mundo Republicanos projetam Trump mais forte após ataque

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

O Partido Republicano decidiu manter suas convenções visando as eleições presidenciais, mesmo após o recente atentado armado que feriu o ex-presidente. (Foto: Reprodução)

Congressistas republicanos já começam a projetar que o ataque desse sábado (13) em um comício na Pensilvânia fortalecerá a candidatura de Donald Trump para voltar à Presidência dos Estados Unidos. “Trump sobreviveu a esse ataque, ele já é o vencedor das eleições”, disse ao site Politico o congressista Derrick Van Orden, do Wisconsin.

Aliados do magnata avaliam que o atentado consolidará as bases republicanas, especialmente por conta das imagens já históricas que circulam do ex-mandatário com o punho erguido e o rosto ensanguentado. “Isso vai dar à base mais energia do que qualquer outra coisa. Ele gritando ‘lutem, lutem, lutem’. Esse será o slogan”, afirmou o congressista Tim Burchett, do Tennessee.

O Partido Republicano decidiu manter suas convenções visando as eleições presidenciais, mesmo após o recente atentado armado que feriu o ex-presidente. Os eventos estão programados para ocorrer em Milwaukee, Wisconsin, um estado considerado crucial na corrida à Casa Branca.

Donald Trump, por meio de uma publicação em suas redes sociais, indicou que seu próximo pronunciamento público será durante a convenção em Milwaukee. O estado de Wisconsin, que Trump venceu por uma margem estreita em 2016 e Biden em 2020, é visto como um “estado pêndulo”, altamente disputado por ambos os partidos.

Segurança reforçada

A Fiserv Arena, ginásio de basquete do Milwaukee Bucks da NBA, será o palco principal dos eventos. Já há movimentação no local, com participantes realizando credenciamento e medidas de segurança sendo intensificadas. Policiais de outros estados, como Michigan, foram convocados para reforçar a proteção durante a convenção republicana.

A partir desta segunda-feira (14), discursos e eventos estão programados. Os filhos de Donald Trump e a ex-primeira-dama Melania Trump estão confirmados como oradores. Há grande expectativa em torno do anúncio do candidato a vice-presidente na chapa de Trump, além da participação de outras personalidades conservadoras, incluindo cantores country e o CEO do UFC, Dana White.

O incidente envolvendo Trump alterou significativamente o tom da convenção. Mike Johnson, líder republicano na Câmara dos Representantes, fez um apelo para que a ‘temperatura da campanha baixe’, buscando reduzir a tensão que tem caracterizado o cenário político atual.

Temas da convenção

A convenção seguirá o slogan de campanha de Trump, “Fazer a América Grande Novamente” (Make America Great Again – MAGA), com temas diários:

– Segunda-feira: “Fazer a América Rica de Novo”

– Terça-feira: “Fazer a América Segura de Novo”

– Quarta-feira: “Fazer a América Forte de Novo”

– Quinta-feira: “Fazer a América Grande Mais Uma Vez”

O ex-presidente Donald Trump está programado para discursar no último dia do evento, encerrando a convenção republicana em Wisconsin com seu tradicional apelo ao eleitorado conservador. As informações são do G1 e da CNN.

