Por Flavio Pereira | 9 de setembro de 2025

Presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Carlos Gomes reuniu integrantes das bancadas estadual e federal do partido. (Foto: Arquivo pessoal)

O Republicanos, que terá em 2026 o comando da Assembleia Legislativa, com a eleição do deputado Sergio Peres, reuniu-se ontem (08) para analisar o cenário político no Rio Grande do Sul e no Brasil, e as perspectivas para a corrida eleitoral do ano que vem. Presidente estadual do Republicanos, o deputado federal, Carlos Gomes, disse à coluna, que com base em avaliações do cenário político, projeta a meta de crescimento para, pelo menos, seis deputados estaduais e 4 federais. Atualmente, o partido conta com cinco representantes na Assembleia Legislativa – Capitão Martim, Delegado Zucco, Eliana Bayer, Gustavo Victorino e Sergio Peres – e duas cadeiras na Câmara Federal, com Franciane Bayer e Ronaldo Nogueira (suplente da vaga de Carlos Gomes, que hoje está à frente da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária). Ao mesmo tempo em que traçam planos de crescimento local, o partido do Senador Hamilton Mourão, também constrói seu projeto político para o Estado e planeja ações em solo gaúcho, enquanto vislumbra a definição da candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência da República.

Presentinho de Ano Novo dos governadores: aumento no preço dos combustíveis

Os governadores dos estados combinaram dar um presentinho para os brasileiros na virada do ano: um aumento em R$ 0,10 a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do litro de gasolina e etanol em 2026 e R$ 0,05 a alíquota do ICMS sobre o litro do diesel. O ato já foi publicado no diário Oficial da União. Assim, a chamada cobrança unificada nacional passará dos atuais R$ 1,47 em vigor, para R$ 1,57 por litro dos combustíveis a partir de janeiro de 2026.

Câmara debate o uso da palavra “leite” em produtos de origem vegetal

O deputado federal Heitor Schuch (PSB) confirma que nesta terça (09), às 16h, será realizada audiência pública na Câmara para debater o PL 10.556/2018, que trata do uso da palavra “leite” em produtos de origem vegetal. Schuch explica que “será um espaço para ouvir produtores, indústria, pesquisadores e entidades de consumidores para que eu possa construir um parecer equilibrado e responsável sobre essa proposta, que é polêmica e está em análise na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços”.

Lamachia continua resistindo a uma candidatura

Voltaram com mais insistência os convites para que o ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Lamachia, aceite uma candidatura ao Senado. Nos últimos dias, foi procurado por dirigentes de dois partidos. Lamachia mantém a posição de não ingressar na política partidária.

Segundo ele, “minha trincheira de luta é a advocacia”.

A agenda da Ação Penal 2668 no STF

A pedido do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, marcou para a próxima quinta-feira (11) mais duas sessões extraordinárias para o julgamento da Ação Penal 2668, em que oito réus são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de tentativa de golpe de Estado. Pela manhã, a sessão será realizada das 9h às 12h, e, à tarde, das 14h às 19h. A sessão plenária deste dia foi cancelada.

O julgamento da ação, que tem como réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-integrantes de seu governo, será retomado na terça-feira (9), a partir das 9h, com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Também estão agendadas sessões para quarta (10), pela manhã, e sexta (12), de manhã e à tarde. Nas três primeiras sessões, realizadas nos dias 2 e 3/9, o ministro Alexandre de Moraes apresentou seu relatório (resumo do caso) e foram ouvidas a acusação formulada pela PGR e as defesas dos oito réus.

O que é mais vantajoso no Brasil: participar de uma suposta trama golpista, ou praticar corrupção e lavagem de dinheiro?

Dois casos emblemáticos servem como elementos para a comparação: Ação Penal 2668, o chamado processo do fim do mundo que se acha em andamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o processo da Lava Jato que condenou o presidente Lula:

– Jair Bolsonaro: suposto golpe pode ter pena de 30 anos: A Primeira Turma do STF retoma hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de outros sete réus acusados de uma certa “trama golpista”. A expectativa é que as punições fiquem entre 25 e 30 anos de prisão.

– Lula: corrupção e lavagem de dinheiro teve pena de 8 anos e 10 meses: Em abril de 2019, numa decisão unânime, a 5.ª Turma do STJ manteve condenação de Lula e reduziu a pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses de prisão. O caso do triplex foi investigado no âmbito da Operação Lava Jato.

