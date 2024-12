Mundo Resfriado, o papa Francisco celebrará de casa a missa do Angelus neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

Vaticano especificou que essa decisão também foi tomada em vista dos "compromissos agendados para a próxima semana". (Foto: Vatican News)

O papa Francisco, que está resfriado, celebrará a oração do Angelus deste domingo (22) de maneira virtual, e não, como de costume, da janela do palácio apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano, informou a assessoria de comunicação do pontífice nesse sábado (21).

“Devido ao frio intenso, em conjunto com os sintomas de resfriado que se manifestaram nos últimos dias, o papa Francisco celebrará a oração do Angelus no domingo, 22 de dezembro, da capela da Casa Santa Marta”, sua residência no Vaticano, afirma uma mensagem em italiano postada no Telegram.

O Vaticano especificou que essa decisão também foi tomada em vista dos “compromissos agendados para a próxima semana”. O Papa recebeu no sábado, em duas audiências separadas, membros da Cúria Romana, o “governo” da Igreja Católica, assim como funcionários da Santa Sé e do ‘Governatorato’ do Vaticano.

A próxima semana será agitada para o argentino de 88 anos, que abrirá a porta sagrada na Basílica de São Pedro na terça (24), marcando o início do Jubileu da Igreja Católica, que terá duração de um ano. No mesmo dia, ele celebrará a missa de Natal.

No dia seguinte, ele presidirá outra missa e pronunciará a mensagem “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo) e, em 26 de dezembro, Dia de Santo Estêvão, ele abrirá uma porta sagrada na prisão romana de Rebibbia e celebrará uma missa.

Angelus

O Angelus é uma oração tradicional da Igreja Católica, recitada para recordar a Anunciação do Senhor, o momento em que o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela conceberia Jesus Cristo. A palavra “Angelus” vem do latim e significa “anjo”, sendo, portanto, uma oração dedicada ao anjo Gabriel e à Virgem Maria.

A oração do Angelus é recitada três vezes ao dia: ao nascer do sol (por volta das 6h), ao meio-dia e ao pôr do sol (por volta das 18h). Cada uma dessas recitações marca um momento especial de oração e meditação para os fiéis. Tradicionalmente, as igrejas tocam sinos para convidar os fiéis a rezar o Angelus nesses horários.

No caso do Angelus do papa, trata-se de uma versão pública dessa oração que o papa recita aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, todos os domingos e feriados ao meio-dia. Durante a oração, o pontífice faz uma breve reflexão sobre um tema relacionado à fé católica e à vida da Igreja. Após essa reflexão, ele convida os fiéis a rezarem o Angelus em conjunto com ele, pedindo a intercessão de Maria.

Em alguns momentos especiais do calendário litúrgico, como festas religiosas ou eventos papais importantes, o Angelus também pode ser recitado em outras localidades, além da Praça de São Pedro. Além de ser uma prática devocional, o Angelus é também uma forma de união espiritual entre o papa e os católicos ao redor do mundo.

