Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

O chanceler alemão Olaf Scholz visitou o local nesse sábado (21). (Foto: Reprodução/X)

Na sexta-feira (20) durante a noite, um homem lançou um carro contra uma multidão que passeava por um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg. O ataque matou cinco pessoas, incluindo uma criança de nove anos, e deixou mais de 200 feridos, muitos em estado crítico.

Autoridades alemãs confirmaram a prisão de um suspeito, que a polícia acredita que tenha agido sozinho.

Veja em perguntas e respostas o que já se sabe sobre o caso:

1) Como o ataque aconteceu?

Às 19:02 (horário local), foi feita a primeira ligação para os serviços de emergência. O autor da chamada relatou que um carro havia atropelado uma multidão em um mercado de Natal no centro da cidade de Magdeburg.

Segundo a polícia, a pessoa que soou o alerta presumiu que se tratava de um acidente — mas logo ficou claro que não era o caso.

O motorista, detalharam as autoridades, saiu da via e entrou em uma faixa de pedestres, o que o levou a um ponto de entrada do mercado que era reservado para veículos de emergência. No caminho, várias pessoas foram feridas.

Testemunhas disseram que correram para sair do caminho do carro, fugir ou se esconder. A polícia informou que o motorista então retornou à rua pelo mesmo caminho que entrou e foi forçado a parar por causa do trânsito. Nessa hora, os agentes que já estavam no mercado conseguiram prendê-lo.

2) Quem é o suspeito?

A mídia alemã identificou o suspeito como Taleb A., um psiquiatra que mora em Bernburg. O suspeito foi interrogado e os promotores esperam acusá-lo de assassinato e tentativa de assassinato, declarou o chefe de gabinete do promotor local nesse sábado (21).

O motivo por trás do ataque permanece obscuro, mas as autoridades acreditam que ele tenha agido sozinho.

Originalmente da Arábia Saudita, Taleb A. chegou à Alemanha em 2006 e, em 2016, foi reconhecido como refugiado. A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, disse aos repórteres que estava “claro” que o suspeito tem visões “islamofóbicas”.

O suspeito é um crítico declarado do islamismo nas redes sociais e promoveu teorias sobre uma suposta conspiração das autoridades alemãs para islamizar a Europa.

Uma reportagem do jornal Der Spiegel disse que uma queixa já havia sido registrada contra Taleb A. há um ano. À época, as autoridades concluíram que ele não representava uma ameaça concreta.

3) O que as autoridades disseram sobre o ataque?

“Os relatos sobre o que aconteceu em Magdeburg levantam os piores medos”, afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz, no X (o antigo Twitter). Ele visitou o local nesse sábado.

O vereador da cidade de Magdeburg, Ronni Krug, disse que o mercado de Natal permanecerá fechado e que “o Natal em Magdeburg acabou”, segundo a emissora pública alemã MDR.

Esse sentimento foi ecoado no site do próprio mercado. Após o ataque, o portal apresentou apenas uma tela preta com palavras de luto, anunciando que a atração estava encerrada.

Em uma declaração no X, o governo saudita expressou “solidariedade com o povo alemão e as famílias das vítimas” e afirmou “rejeição à violência”.

