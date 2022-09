Economia Resgate de “dinheiro esquecido” em bancos atrasou; veja como será a liberação

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Consultas no site Valores a Receber estão suspensas para "aprimoramento" e nova data de reabertura do sistema não foi anunciada. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A segunda fase do resgate de valores “esquecidos” em bancos e instituições financeiras completou quatro meses de atraso. Os saques, que fazem parte do Sistema de Valores a Receber (SVR), ainda não possuem um novo prazo para começar. Segundo o Banco Central, a etapa não foi realizada em maio devido a uma greve dos servidores do BC. No entanto, mesmo após o retorno em 5 de julho, o serviço não foi retomado.

O portal Valores a Receber está com as consultas suspensas para “aprimoramento” e promete que em breve será anunciada a data de reabertura das consultas e resgates. Serão também divulgadas informações sobre os valores de pessoas falecidas. Conforme o aviso no site, neste meio tempo, o Banco Central está trabalhando em melhorias do SVR e na inclusão de novos valores.

A próxima fase deverá permitir novas categorias de saques, tais como tarifas cobradas indevidamente; parcelas ou obrigações relativas a empréstimos cobradas indevidamente; contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível; entidades em liquidação extrajudicial; Fundo Garantidor de Crédito (FGC), e Fundo Garantidor de Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Valores

Ao todo, são cerca de R$ 8 bilhões a serem devolvidos para 28 milhões de brasileiros. Na primeira fase, ficaram disponíveis 4 bilhões de reais. De acordo com o Banco Central (BC), todas as restituições devem acontecer ao longo de 2022. Para a segunda fase, a expectativa é de que sejam reembolsados R$ 4 bilhões pelo Sistema de Valores a Receber.

Saque

Após a consulta para saber se você de fato tem algum dinheiro esquecido em contas bancárias antigas, você deverá retornar ao site do Valores a Receber na data e horário informados na primeira consulta, definida de acordo com calendário de nascimento dos cidadãos.

Neste segundo acesso, após fazer login com conta de nível ouro ou prata você terá acesso ao exato valor disponível para resgate. Para ter acesso ao dinheiro, você deverá escolher uma instituição financeira na qual tenha uma conta ativa. A transferência dos valores ocorrerá preferencialmente por Pix a partir da data indicada na plataforma.

