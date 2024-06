Rio Grande do Sul Resolução sobre complicações no parto é alterada pela Justiça

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

A determinação partiu da Justiça Federal. Foto: Arquivo/MDS A determinação partiu da Justiça Federal. (Foto: Arquivo/MDS) Foto: Arquivo/MDS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) informa, em nota oficial no seu site, que foi forçado a suprimir dois artigos de sua Resolução 02/2015. A determinação partiu da Justiça Federal, resultante de ação civil pública movida por entidades representantes da Enfermagem no Estado.

O documento dispõe sobre as providências que devem ser tomadas em caso de complicações durante partos realizados por não médicos, sejam domiciliares, hospitalares ou em outras instituições. Com a sentença, os Artigos 4 e 5, que normatizavam a comunicação de eventuais complicações ao Cremers e as responsabilidades em caso de óbito, foram suprimidas.

A Resolução 02/2015 está disponível no site do Cremers.

https://www.osul.com.br/resolucao-sobre-complicacoes-no-parto-e-alterada-pela-justica/

